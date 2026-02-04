Administracja Donalda Trumpa natychmiast wycofa z Minnesoty około 700 agentów ICE - ogłosił w środę Tom Homan, pełnomocnik ds. polityki imigracyjnej, nazywany też "carem granicy". Na miejscu pozostanie około 2000 funkcjonariuszy federalnych służb imigracyjnych.

Homan powiedział, że częściowo ograniczył rozmieszczenie funkcjonariuszy, ponieważ zauważył "bezprecedensową" współpracę ze strony szeryfów Minnesoty, którzy zarządzają więzieniami okręgowymi.

Pod koniec stycznia Trump wysłał Homana do Minnesoty z misją złagodzenia sytuacji na ulicach Minneapolis. Agenci imigracyjni śmiertelnie postrzelili dwoje obywateli USA, 37-letnią Renee Nicole Good i 37-letniego pielęgniarza Alexa Pretti, co wywołało falę protestów na brutalnie działania agentów i stosowanie nieadekwatnych środków.

Funkcjonariusze, którzy oddali śmiertelne strzały w kierunku Prettiego utrzymują, że działali w obronie własnej zgodnie z prawem.

USA. Zamieszki na ulicach Minneapolis

Na początku stycznia administracja Trumpa wysłała do Minnesoty około 2000 agentów federalnych, nazywając to operacją Metro Surge. Homan zaznaczył, że zamiarem jest całkowite wycofanie dodatkowych funkcjonariuszy skierowanych do tego stanu przez Waszyngton. Nie stanie się to jednak, dopóki nie skończą się protesty i ataki zakłócające ich pracę.

ZOBACZ: Sprzeciw wobec ICE doczekał się symbolu. Czapka ruchu oporu



- Chciałbym jasno powiedzieć, że prezydent Trump ma zamiar doprowadzić do masowych deportacji w trakcie swojej kadencji, a działania mające na celu egzekwowanie przepisów imigracyjnych będą kontynuowane każdego dnia w całym kraju - powiedział Homan na konferencji prasowej.

- Prezydent Trump złożył obietnicę. I nie wydaliśmy żadnych innych poleceń - dodał.

USA. Tysiące osób zatrzymanych przez ICE

ICE (Urząd do spraw Imigracji i Egzekwowania Ceł) od czasu powrotu Donalda Trumpa do władzy aresztował tysiące nielegalnych imigrantów, a także aktywistów, którzy uczestniczyli w publicznych protestach przeciw działaniom agentów.

ZOBACZ: Dowódca odwołany po wydarzeniach w Minneapolis? Sprzeczne doniesienia, Waszyngton dementuje

Agenci ICE mają prawo zatrzymywać i aresztować osoby podejrzewane o nielegalny pobyt w Stanach Zjednoczonych.

Źródło: Reuters

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni