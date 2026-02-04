Chłopiec, który w ocenie lekarzy ma od 5 do 7 miesięcy, został znaleziony we wtorek wieczorem. Jak przekazała oficer prasowy ostrzeszowskiej policji aspirant sztabowy Magdalena Handziuk, policja otrzymała zawiadomienie od Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, że w oknie życia znajduje się dziecko.

Niemowlę w oknie życia. Chłopiec trafił do szpitala

Instytucja ta prowadzona jest w budynku Przedszkola Sióstr Nazaretanek przy ul. Leśnej w Ostrzeszowie. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy oraz zespół ratownictwa medycznego. Niemowlę zostało przewiezione na badania na oddział dziecięcy do szpitala w Ostrzeszowie.

Magdalena Handziuk poinformowała, że chłopiec "jest dobrze odżywiony, zaopiekowany, bez żadnych śladów mogących świadczyć o jakiejkolwiek przemocy fizycznej". Dodała też, że jak na tę porę roku był odpowiednio ciepło ubrany, a dalsze czynności będą podejmowane najprawdopodobniej w środę.

Dziecko w oknie życia w Ostrzeszowie

Okno życia to miejsce umożliwiające matce anonimowe i bezpieczne pozostawienie swojego dziecka bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji prawnych. Okno jest dostępne 24 godziny na dobę. Po jego otwarciu uruchamia się alarm, dziecko natychmiast trafia pod opiekę medyków do szpitala, a w przyszłości do adopcji.

W Polsce zwyczajem stało się, że okna życia otwierane są z okazji Dnia Świętości Życia, przypadającego w dniu 25 marca. W kraju działa obecnie blisko 70 okien życia, z czego w Wielkopolsce jest kilka takich miejsc.

