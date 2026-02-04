45. brygada pancerna Bundeswehry "Litwa" zwiększy liczebność z 500 do 1800 żołnierzy i przejmie dowodzenie nad międzynarodowym batalionem NATO w tym kraju - poinformował w środę dziennik "Bild".

Żołnierze niemieckiej brygady będą stacjonować w nowych lokalizacjach - w Rudnikach, w pobliżu granicy z Białorusią i Wilna, a także w Rukłem, niedaleko drugiego co do wielkości miasta Litwy, Kowna - podała gazeta.

Niemcy zwiększają obecność na Litwie. Wzmocnienie w pobliżu granicy z Białorusią

W środę brygada przejmie dowodzenie nad międzynarodową batalionową grupą bojową NATO, funkcjonującą od prawie 10 lat. Choć formacja ta już obecnie znajduje się pod niemieckim dowództwem, dotychczas nie była podporządkowana brygadzie. Oprócz Niemiec w skład batalionu wchodzą żołnierze z innych państw NATO, m.in. z Holandii, Norwegii i Luksemburga.

Trzon batalionowej grupy bojowej w krajach bałtyckich będą tworzyć dwa niemieckie bataliony: batalion grenadierów pancernych 122 z Bawarii i batalion pancerny 203 z Nadrenii Północnej-Westfalii oraz dotychczasowa międzynarodowa grupa bojowa.

45. brygada pancerna Bundeswehry "Litwa". Przybywa żołnierzy

Utworzona w 2025 roku 45. brygada pancerna Bundeswehry "Litwa" jest elementem wzmocnionej obecności NATO na wschodniej flance Sojuszu. Jej zadaniem jest zapobieganie sytuacjom kryzysowym oraz odstraszanie Rosji poprzez stałą obecność wojsk.

Jednostka ma być w pełni zdolna do działania na miejscu, bez konieczności przerzutu sił z Niemiec w razie eskalacji zagrożenia. Do 2027 roku brygada ma liczyć 4800 żołnierzy i osiągnąć pełną gotowość operacyjną.

