Niejasne kontakty Czarzastego. Pilne spotkanie u premiera
Polska
Trwa spotkanie premiera Donalda Tuska z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym - poinformował Polsat News. Przedmiotem rozmowy jest prawdopodobnie zaplanowane na 11 lutego posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jak informował wcześniej Pałac Prezydencki, Karol Nawrocki chce wyjaśnień ws. "wschodnich kontaktów" Czarzastego.
Więcej informacji wkrótce.
