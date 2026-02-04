Na południu Polski temperatury wyraźnie rosną. Dzieje się tak za sprawą masy ciepłego powietrza płynącej ku północy. W kolejnych godzinach strefa ciepła znacznie się rozszerzy i w czwartek w centrum będzie nieco powyżej zera. Na południu będzie nawet siedem stopni ciepła. Warunki jednak staną się bardzo wymagające - wynika z ostrzeżeń wydanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Większość Polski na pomarańczowo. Alerty we wszystkich województwach

To, że najsilniejsze mrozy opuszczą nasz kraj, nie oznacza, że pogoda od razu stanie się przyjazna. Wręcz przeciwnie: wkraczające od południa wraz z wyższymi temperaturami opady będą zamarzać na zmarzniętej ziemi. A to oznacza, że będzie ślisko i niebezpiecznie.

"Prognozowane są opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Najbardziej intensywne opady wystąpią w czwartek (05.02) i przemieszczać się będą z południa na północ" - napisali synoptycy IMGW w komunikacie.

Pomarańczowe ostrzeżenia z tego powodu obejmą centrum oraz północną połowę Polski. Na południu z kolei obowiązywać będą alerty IMGW pierwszego stopnia.

Pierwsze ostrzeżenia - na południu - wejdą w życie jeszcze w środę wieczorem. Te na północy zaczną obowiązywać w czwartek rano, jednak tam utrzymają się najdłużej - miejscami do godz. 23:00 w czwartek.

IMGW Ostrzeżenia IMGW dla całego kraju – od południa nadciągają opady marznącego deszczu

Cienka warstwa lodu w wielu miejscach może występować już w nocy ze środy na czwartek. Stanie się tak dlatego, że lokalnie zacznie padać marznący deszcz. Strefa opadów w kolejnych godzinach będzie się stopniowo rozszerzać na północ.

Czwartek zapowiada się na dość nieprzyjemny dzień, z marznącymi opadami w centrum i na północy, podczas gdy na południu możliwe będą większe przejaśnienia.

Zima złagodnieje, ale tylko na kilka dni. Już pod koniec weekendu bowiem znowu wrócą do nas siarczyste mrozy, zwłaszcza na północnym wschodzie.

Mrozy odpuszczą tylko na chwilę. Potem czekają nas kolejne zmiany

Chociaż noce wciąż będą mroźne, to od czwartku temperatury nawet w nocy nie powinny w żadnym rejonie spaść poniżej poziomu -5 stopni. Możliwe, że do soboty w ciągu dnia minimalny mróz, na poziomie dwóch stopni poniżej zera, może się utrzymać jedynie na północnym wschodzie. W pozostałych miejscach będzie znacznie cieplej: w okolicach zera lub kilka stopni ciepła.

Cały czas, zwłaszcza w centrum i na północy, mogą nam wtedy towarzyszyć marznące opady deszczu powodujące gołoledź. Będzie więc ślisko, nie można też wykluczyć problemów związanych z oblodzeniem trakcji elektrycznej w wielu miastach.

WXCHARTS Ciepłe powietrze napływa do Polski, ale synoptycy ostrzegają przed gołoledzią

Te problemy powinny się skończyć w niedzielę, wraz z powrotem do naszego kraju mocniejszych mrozów. Od północnego wschodu napłynie masa arktycznego powietrza, a jej obecność najmocniej odczujemy na początku przyszłego tygodnia.

W poniedziałek w ciągu dnia temperatura spadnie do -11 st. C na północnym wschodzie i -5 w centrum. Nawet na najcieplejszym południowym zachodzie nie będzie więcej niż zero stopni.

WXCHARTS Na początku przyszłego tygodnia wrócą siarczyste mrozy - przede wszystkim na północny wschód kraju

Pewnym pocieszeniem może być fakt, że choć znowu będzie bardzo zimno, odpoczniemy od gołoledzi. Jeśli już miejscami cokolwiek popada, to będzie śnieg.

Ta fala zimna dość szybko jednak opadnie. Według najnowszych prognoz w drugiej połowie tygodnia znowu będziemy mieli do czynienia z kolejnym cieplejszym epizodem. Wróci też zagrożenie gołoledzią, więc nie powinniśmy tracić czujności.

