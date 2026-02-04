Nie żyje najstarszy biskup w Polsce. Kilka dni wcześniej obchodził urodziny

"4 lutego 2026 roku w Konwikcie Kapłanów Warmińskich w Olsztynie, po ukończeniu 99. roku życia, w 76. roku kapłaństwa i 57. roku biskupstwa, odszedł do Domu Ojca bp prof. Julian Wojtkowski, biskup pomocniczy senior archidiecezji warmińskiej" - poinformował ks. Sawicki.

Biskup Julian Wojtkowski urodził się 31 stycznia 1927 r. w Poznaniu. Jeszcze kilka dni obchodził swoje urodziny.

O terminie uroczystości pogrzebowych kuria poinformuje w późniejszym czasie.

"Odszedł człowiek niezwykle zasłużony dla Warmii, oddany Kościołowi i lokalnej wspólnocie, ceniony za mądrość, skromność i życzliwość, który przez dziesięciolecia swojej posługi kształtował duchowy i intelektualny krajobraz naszego środowiska" - napisał na Facebooku starostwa olsztyński Andrzej Abako.

Biskup Julian Wojtkowski dorastał w czasach II wojny światowej

Po wybuchu II wojny światowej bp Julian Wojtkowski został z rodzicami i rodzeństwem aresztowany i osadzony w Lager Glowna - Posen Ost i wywieziony pierwszym transportem do Ostrowca Świętokrzyskiego. Małą maturę zdobył w tajnym nauczaniu ziemi kieleckiej w 1944 r., rok później otrzymał świadectwo dojrzałości liceum matematyczno-fizycznego w Lublinie.

W latach 1945-1950 studiował w Lubelskim Seminarium Duchownym dla diecezji warmińskiej. Święcenia kapłańskie i magisterium teologii otrzymał w 1950 r.

Po studiach teologii dogmatycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskał w 1953 r. stopień naukowy doktora. Od 1952 do 2005 r. wykładał w Warmińskim Seminarium Duchownym, Warmińskim Instytucie Teologicznym i na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Był prefektem i wicerektorem w WSD "Hosianum" w Olsztynie. Pełnił też funkcje cenzora ksiąg religijnych, sędziego prosynodalnego, duszpasterza pracowników nauki i referenta do spraw budowlanych. W 1959 roku odznaczony godnością kanonika rzeczywistego, następnie dziekana i prepozyta Warmińskiej Kapituły Katedralnej. Habilitował się na Papieskim Fakultecie Teologicznym w Krakowie w 1968 r.

Julian Wojtkowski - 57 lat posługi biskupiej

W prywatnej kaplicy kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 22 sierpnia 1969 r. ks. Julian Wojtkowski otrzymał święcenia biskupie. Konsekratorami byli prymas Polski Stefan Wyszyński oraz biskupi warmińscy Józef Drzazga i Jan Obłąk.

Jako zawołanie biskupie obrał słowa: Veni Domine Jesu (Przyjdź, Panie Jezu). Był wikariuszem generalnym, ojcem duchownym kapłanów diecezji warmińskiej, wizytatorem zakonów i zgromadzeń zakonnych, kierownikiem Warmińskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę, członkiem Głównej Komisji Synodalnej Diecezji Warmińskiej. Pełnił też funkcję przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Budowy Kościołów, sekretarza Komisji Episkopatu Polski ds. KUL i członka Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.

Profesorem nadzwyczajnym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie został mianowany w 1987 r., profesorem zwyczajnym - w 1997. Główne dziedziny jego badań to historia dogmatów maryjnych w Polsce średniowiecznej, drobne teksty polskie w inkunabułach Wielkopolski, historia diecezji warmińskiej.

Był autorem wielu opracowań i artykułów naukowych i popularnonaukowych. Wypromował 60 magistrów, 23 licencjatów i 13 doktorów teologii.

