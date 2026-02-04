Funkcjonariusze Komendy Głównej Straży Granicznej poinformowali o kilku zatrzymaniach i decyzjach wobec obcokrajowców. Jedną z tych osób jest obywatel Nigerii, który odsiadywał w Polsce wyrok za oszustwa. Cudzoziemiec po wyjściu z zakładu otrzymał nakaz opuszczenia polskiego terytorium. Postanowił jednak odwołać się od decyzji, ponieważ zawarł małżeństwo z Polką.

Jak przekazała Straż Graniczna, Nigeryjczyk ożenił się w okresie nielegalnego pobytu w Polsce, wobec czego ślub ten nie miał wpływu na ocenę zasadności wcześniej wydanej decyzji. Teraz procedura wydalania obcokrajowca poza granice kraju odbędzie się pod przymusem.

Mężczyzna "został doprowadzony do sądu, który wydał decyzję o umieszczeniu go w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu na okres trzech miesięcy. Tam będzie czekał na deportację".

Zatrzymani przez Straż Graniczną. Obcokrajowcy z nakazem opuszczenia Polski

Oprócz sprawy obywatela Nigerii, w komunikacie Straży Granicznej opisano również przypadki dotyczące Gruzina oraz dwóch Ukraińców. Jak poinformowali funkcjonariusze, jeden z Ukraińców spędził półtora roku w zakładzie karnym za rozboje i kradzieże, natomiast drugi odbywał sześciomiesięczną karę pozbawienia wolności za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu.

Straż Graniczna szczegółowo opisała sprawę jednego ze wspomnianych obywateli Ukrainy. Jak podano w komunikacie, policjanci KMP w Nowym Sączu przekazali funkcjonariuszom Placówki Straży Granicznej w Tarnowie 30-latka po licznie złamanych przez niego zakazach.

ZOBACZ: Funkcjonariusz SOP miał grozić dziennikarzowi śmiercią. Jest komunikat formacji

Ukrainiec był wielokrotnie karany m.in. za prowadzenie w stanie upojenia i posiadanie narkotyków. "Decyzją Komendanta Placówki Straży Granicznej w Tarnowie cudzoziemiec został zobowiązany do powrotu oraz objęty dziesięcioletnim zakazem wjazdu do Polski i innych państw strefy Schengen" - dodano. Jak wyjaśnili funkcjonariusze, dalszy pobyt mężczyzny w Polsce został uznany za godzący w bezpieczeństwo państwa i ochronę porządku publicznego.

Obydwaj Ukraińcy zostali doprowadzeni na przejście graniczne w Medyce i opuścili Polskę.

Natomiast Gruzin został w eskorcie funkcjonariuszy Straży Granicznej z Olsztyna przewieziony na lotnisko Warszawa–Okęcie. Wcześniej przez trzy miesiące przebywał w areszcie w związku z kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwości.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni