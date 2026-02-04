Komunikat DORSZ na temat zdarzeń do których doszło w nocy, został opublikowany w środę kilka minut przed godz. 8. "W nocy z 3 na 4 lutego 2026 r. wojskowe systemy radiolokacyjne odnotowały kolejne wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów o charakterze balonów" - przekazano.

"Nie stwarzały zagrożenia". Balony w polskiej przestrzeni powietrznej

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że loty balonów "były monitorowane i nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego ani obywateli RP".

W komunikacie zapewniono też o stałej gotowości polskiego wojska "do zapewnienia bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej". Wojsko we współpracy z innymi służbami doprowadziło do przejęcia obiektów i zatrzymania osób podejrzanych ws. tego incydentu.

Naruszenia przestrzeni powietrznej. Kolejny taki przypadek

W miniony poniedziałek DORSZ przekazało, w nocy polska przestrzeń ponownie została naruszona przez "obiekty o charakterze balonów", które nadleciały z Białorusi. Był to kolejny tego typu incydent w ostatnich dniach. Z wcześniejszych komunikatów wynika, że były to balony przemytnicze. Zdaniem służb tego typu zdarzenia wpisują się w działania o charakterze hybrydowym.

We wtorek z powodu aktywności rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, polskie siły zbrojne poderwały myśliwce. Po godz. 7 pojawiła się informacja o zakończeniu operacji.

Dowództwo podkreśliło, że działania "mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów". Zapewniło także o monitorowaniu sytuacji i pozostawaniu w gotowości sił i środków w gotowości do natychmiastowej reakcji.

