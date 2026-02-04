W przemówieniu wygłoszonym podczas otwarcia sesji parlamentu prezydent Finlandii Alexander Stubb mówił dużo o relacjach swojego kraju ze Stanami Zjednoczonymi, choć nie wymienił z nazwiska prezydenta USA Donalda Trumpa, z którym - jak się uważa - ma dobre osobiste relacje.

- Musimy uczciwie przyznać, że Stany Zjednoczone przechodzą zmiany. Zmienia się również ich podejście do sojuszników, a także sposób prowadzenia polityki zagranicznej. Widzieliśmy to z bliska w ostatnim roku – powiedział. Ocenił, że na liście priorytetów USA Europa znalazła się za półkulą zachodnią oraz regionem Azji i Pacyfiku.

Finlandia. Alexander Stubb: USA nadal ważnym sojusznikiem

Fiński prezydent podkreślił, że USA są nadal "ważnym sojusznikiem". a stosunki dwustronne między jego krajem a Stanami Zjednoczonymi są na tyle silne, że o różnych sprawach można rozmawiać wprost. Jako ważne pola współpracy wymienił obronność i przemysł morski.

- Polityka zagraniczna obecnej administracji amerykańskiej opiera się na ideologii sprzecznej z naszymi wartościami - powiedział Stubb. Jako przykłady konfliktów wartości podał podważanie przez Stany Zjednoczone istniejącego porządku międzynarodowego, działanie poza instytucjami międzynarodowymi oraz bagatelizowanie znaczenia Europy.

Zaznaczył, że zmiana amerykańskiej polityki zagranicznej jest rzeczywistością, z którą fińskie władze mają do czynienia na co dzień. Według Stubba nie da się dostosować do tej zmiany w jednej chwili i "w przyszłości nadal będziemy musieli dokonywać wyborów".

- Są sprawy, w których otwarcie się nie zgadzamy, takie jak zmiany klimatyczne czy stosunek do międzynarodowych instytucji i zasad - podkreślił.

Prezydent Finlandii o sytuacji Europy. Wymienił Ukrainę i Chiny

W przemówieniu Stubb mówił o trwających zmianach w polityce światowej i konieczności dostosowania się do nich. Podkreślił, że są sprawy, na które Finlandia może mieć wpływ, i sprawy, w których może zabierać głos. Jego zdaniem czasami trzeba wybierać własne bitwy.

- Przykładem jest początek roku, gdy pracowaliśmy nad procesem pokojowym w Ukrainie i złagodzeniem napięć wokół Grenlandii, a także wypowiedzieliśmy się na temat sytuacji w Wenezueli i aktów przemocy w Iranie - wymienił.

Ocenił, że sytuację Europy kształtują obecnie w największym stopniu atak Rosji na Ukrainę, wzrost potęgi Chin oraz nowa doktryna polityki zagranicznej i bezpieczeństwa USA. Jednocześnie czynniki te zmieniają świat w kierunku, w którym stosunki międzynarodowe w coraz większym stopniu determinuje siła.

Mimo to, według Stubba, Finlandia radzi sobie dobrze w zmieniającym się świecie. Jego zdaniem nie tylko dostosowuje się do zmian, ale także wywiera na nie wpływ. Powtórzył wcześniejsze stanowisko, że zadaniem kierownictwa polityki zagranicznej jest maksymalizacja wpływów i swobody działania Finlandii.

Stubb podkreślił, że międzynarodowe instytucje, takie jak ONZ, są nadal potrzebne mimo ich niedoskonałości. Jego zdaniem nie chodzi tylko o idealizm czy wartości, ale także o interesy Finlandii.

Stubb: Dużo rozmawiamy z Trumpem i o Trumpie

Alexander Stubb uznawany jest za jednego z tych europejskich polityków, który ma najlepsze relacje z Donaldem Trumpem, będąc jednocześnie przeciwnikiem Władimira Putina. Skąd taka zażyłość prezydentów USA i Finlandii? Jak się okazuje, połączyła ich wspólna pasja, którą jest golf - czytamy w Interii.

W końcówce marca zeszłego roku Stubb udał się z wizytą do Mar-a-Lago, posiadłości Trumpa na Florydzie. Tam grali i rozmawiali o wojnie w Ukrainie, zagrożeniu ze strony Rosji, geopolitycznych zmianach na świecie i wyzwaniach dla całego Zachodu. "To właśnie tam Stubb zdołał przekonać Trumpa, że Władimir Putin wcale nie jest jego przyjacielem, a dobre intencje Trumpa traktuje jako naiwność i środek do osiągnięcia swojego celu, którym niezmiennie pozostaje wymazanie Ukrainy z mapy świata" - pisał Łukasz Rogojsz.

- Kiedy byłem mały, mój tata powtarzał mi, że nawet jeśli nigdy nie zostanę profesjonalistą - a chciałem nim zostać - to golf pewnego dnia okaże się bardzo przydatny. W tej kwestii tata miał zupełną rację - mówił Stubb w wywiadzie z "The Wall Street Journal". Stwierdził, że z Donaldem Trumpem są "sojusznikami i przyjaciółmi". - Dużo rozmawiamy z Trumpem i o Trumpie wraz z naszymi europejskimi kolegami. Więc tak, okazało się to pomocne. Golf okazał się użytecznym narzędziem, muszę to przyznać - powiedział.

