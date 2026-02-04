Pałac Prezydencki odpowiada Kancelarii Sejmu. "Prezydent jest gospodarzem"

Posiedzenie zwołane przez Karola Nawrockiego odbędzie się 11 lutego. Zostaną na nim omówione trzy tematy: pożyczka w ramach Programu SAFE, kwestia udziału Polski w Radzie Pokoju oraz wyjaśnienie "wschodnich kontaktów biznesowo-towarzyskich" marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, o czym w rozmowie z Polsat News przypomniał Leśkiewicz.

Rzecznik Kancelarii Prezydenta RP podkreślił, że to głowa państwa jest gospodarzem RBN i to on decyduje, "co będzie przedmiotem posiedzenia". To jasna odpowiedź na wniosek Kancelarii Sejmu, która domaga się, by podczas spotkania podjęto się wyjaśnienia charakteru kontaktów prezydenta ze środowiskami pseudokibiców oraz osobami powiązanymi z przestępczością zorganizowaną.

Leśkiewicz tłumaczył powód, dla którego podczas RBN ma zostać poruszona kwestia kontaktów Czarzastego. Podkreślił, że to odpowiedź na niepokojące informacje, które pojawiają się od kilku dniu w mediach. - Dotyczy związków towarzysko-biznesowych obecnego marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z ludźmi o których - jak piszą dziennikarze - mają powiązania z Kremlem, że są powiązani z reżimem Putina - powiedział.

