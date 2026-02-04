Dziennik "Le Parisien" doprecyzował, że zatrzymano czterech mężczyzn w wieku od 27 do 45 lat i że wszyscy pochodzą z Chin. Dwóch z nich było inżynierami, którzy przyjechali do Francji pod pretekstem pracy "dla firmy zajmującej się badaniami i rozwojem systemów łączności bezprzewodowej".

Do zatrzymań doszło po odkryciu przez francuskie służby faktu, że dwóch obywateli Chin wjechało na terytorium Francji w celu przechwycenia danych satelitarnych z sieci Starlink oraz danych podmiotów o kluczowym znaczeniu, w szczególności wojskowych - podała agencja Reutera.

Śledczy uważają, że domniemani szpiedzy chcieli w ten sposób pozyskać szczegółowe informacje o nowoczesnych technologiach, a następnie przekazać je chińskim władzom.

Czterech Chińczyków zatrzymanych. Wpadli przez dziwną konstrukcję na posesji

Szpiedzy mieli działać na terenie departamentu Żyrondy w południowo-zachodniej Francji. Z oświadczenia prokuratury wynika, ze francuska policja została powiadomiona 30 stycznia o dwóch obywatelach Chin, którzy mogli popełniać przestępstwo.

Okolicznych mieszkańców zaniepokoiła tajemnicza instalacja przypominająca antenę satelitarną o szerokości około dwóch metrów, która została postawiona w ogrodzie. Pojawienie się podejrzanej konstrukcji zbiegło się z awariami w dostępie do internetu w sąsiedztwie nieruchomości.

Szybko okazało się, że sprawa jest niezwykle poważna. Śledztwo, zostało przekazane francuskiej Generalnej Dyrekcji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DGSI). Agenci przeprowadzili przeszukanie domu 31 stycznia, podczas którego odkryli, że do anten podłączone jest oprogramowanie, które służy do przechwytywania danych satelitarnych.

Pozostałe dwie zatrzymane osoby nie przebywały w tym miejscu.

Rośnie napięcie między Chinami a państwami UE

Napięcia między Pekinem a mocarstwami zachodnimi w sprawie szpiegostwa wzrosły w ostatnich latach, ponieważ zachodnie agencje wywiadowcze coraz częściej sygnalizowały podejrzaną działalność hakerską, która miała być wspierana przez chińskie państwo. Do zatrzymań internetowych przestępców powiązanych z Państwem Środka dochodziło już m.in. na terenie Wielkiej Brytanii.

Chiny konsekwentnie zaprzeczają tym zarzutom. Azjatycki kraj w odpowiedzi oskarża natomiast kraje zachodnie o ataki hakerskie na jego systemy. Dziennikarze Reutersa poprosili o komentarz do tej sprawy chińską ambasadę we Francji. Placówka dyplomatyczna nie udzieliła odpowiedzi na pytania agencji.

