Alarmujące dane. Miliony Niemców zagrożonych ubóstwem

"Der Spiegel" powołując się na dane za rok 2025 przygotowane przez Federalny Urząd Statystyczny Niemiec przekazał, że 17,6 mln obywateli tego kraju jest "zagrożony ubóstwem" lub "wykluczeniem społecznym".

To 21,2 procent obywateli co oznacza, że w porównaniu do roku 2024 odsetek w tej grupie utrzymał się na niemal takim samym poziomie - 21,1 proc.

Niemcy. Co szósty obywatel żyje poniżej tzw. granicy ubóstwa

Z kolei poniżej tzw. granicy ubóstwa w ubiegłym roku żyło w Niemczech 13,3 mln obywateli czyli 16,1 proc. populacji. W 2024 roku było to 15,5 proc.

Wyjątkowo narażone są osoby samotne i rodzice samotnie wychowujący dzieci. W pierwszej grupie było to 30,9 proc., a w drugiej 28,7 proc.

Najwyższy wskaźnik zagrożonych ubóstwem jest jednak wśród bezrobotnych, gdzie odsetek za rok 2025 wyniósł 64,9 proc.

W Unii Europejskiej wskaźnik ubóstwa wylicza się względem 60 proc. mediany dochodów gospodarstw domowych żyjących w danym kraju. Osoby mające dochody poniżej tej granicy określane są mianem "zagrożonych ubóstwem".

W Niemczech dla osób mieszkających samotnie limit w 2025 roku wynosił 1446 euro netto miesięcznie (w 2024 r. 1381 euro), a na przykład dla gospodarstw domowych z dwójką dorosłych i dwójką dzieci poniżej 14 roku życia wynosił 3036 euro (w 2024 r. 2900 euro).

