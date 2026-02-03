Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha poinformował, że w nocy z poniedziałku na wtorek Rosja zaatakowała przy użyciu 450 dronów i ponad 60 pocisków rakietowych. "Głównymi celami była infrastruktura energetyczna oraz budynki mieszkalne w Kijowie, Dnieprze, Charkowie, Sumach, Odessie i innych regionach" - wymienił.

Jak dodał, Władimir Putin "czekał aż temperatury spadną, i gromadził drony oraz rakiety, by kontynuować swoje ludobójcze ataki na naród ukraiński". "Ani zapowiadane na ten tydzień wysiłki dyplomatyczne w Abu Zabi, ani jego obietnice wobec Stanów Zjednoczonych nie powstrzymały go przed dalszym terrorem wobec zwykłych ludzi w środku najsurowszej zimy" - podkreślił.

"Mamy do czynienia z terrorystami, których trzeba zmusić do zaprzestania przemocy. Świat dysponuje narzędziami. Należy wzmocnić ukraińską obronę powietrzną i odporność energetyczną. Zwiększyć presję na Moskwę" - zaznaczył Sybiha.

Na fiasko amerykańskich działań w sprawie wojny zwrócił też uwagę szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. "Tyle w sprawie obietnicy Putina złożonej prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi" - stwierdził, komentując zdjęcia z ataku na Kijów.

Przypomnijmy, że Trump ogłosił w zeszłym tygodniu, że Putin zgodził się przez tydzień zaprzestać ataków na ukraińskie miasta. Potwierdził to w piątek na łamach państwowej agencji prasowej Ria Nowosti rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Zmasowane ataki Rosjan. Dziesiątki tysięcy Ukraińców bez prądu

Jak podał szef Odeskiej Regionalnej Administracji Wojskowej Ołeh Kiper w wyniku ataku ponad 50 tysięcy mieszkańców regionu odeskiego zostało pozbawionych prądu. "Uszkodzone zostały trzy budynki mieszkalne, a także magazyn i pomieszczenia administracyjne, samochody. Na szczęście nie ma żadnych ofiar śmiertelnych ani rannych. Infrastruktura krytyczna pracuje na generatorach" - przekazał.

Służba prasowa Prokuratury Obwodowej Odesskiej poinformowała, że armia rosyjska "cynicznie uderzyła w sektor mieszkaniowy i infrastrukturę energetyczną regionu odeskiego", powodując pożary i zniszczenia samochodów, budynków mieszkalnych oraz magazynów. W związku z tym wszczęto śledztwo w sprawie popełnienia zbrodni wojennych.

Ataki dotknęły także Kijów. Mer miasta Witalij Kliczko przekazał, że wskutek nocnego ataku 1170 budynków mieszkalnych w stolicy zostało pozbawionych ogrzewania. Zaznaczył, iż służby energetyczne już pracują nad przywróceniem dostaw. Ratownicy poinformowali ponadto o trzech osobach rannych.

Recovery efforts following the Russian strike across our regions are ongoing. Once again, there was a targeted attack specifically on energy facilities – the Russians used a significant number of ballistic missiles in combination with other missiles, more than 70 missiles in… pic.twitter.com/EymOingPiY — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 3, 2026

"W dzielnicy Dniprowskiej zniszczono pięciopiętrowy budynek mieszkalny, a na terenie placówki przedszkolnej wybuchł pożar. W dzielnicy Darnickiej wybuchł pożar na 26. piętrze wieżowca. Pod innym adresem - pożar i zniszczenia w budynku magazynowym, w rejonie Peczerskim uszkodzona została stacja benzynowa, zaparkowane samochody, linia energetyczna" - relacjonują służby ratunkowe.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił, że "wykorzystanie najzimniejszych dni zimy do terroryzowania ludzi jest dla Rosji ważniejsze niż dyplomacja". "To wyraźnie pokazuje, czego potrzebują partnerzy i co może pomóc. Terminowe dostarczenie pocisków do systemów obrony powietrznej i ochrona normalnego życia to nasz priorytet. Bez presji na Rosję ta wojna się nie skończy" - uznał.

"Teraz Moskwa wybiera terror i eskalację, dlatego potrzebna jest maksymalna presja. Dziękujemy wszystkim partnerom, którzy to rozumieją i nam pomagają" - podsumował Zełenski.

W bardzo trudnej sytuacji znaleźli się także mieszkańcy Charkowa. Bez prądu pozostaje ok. 270 tys. mieszkańców - przekazał burmistrz miasta cytowany przez agencję Reutera.

"Pokój jest możliwy". Zełenski przed kolejną turą negocjacji

Do ataków dochodzi w przeddzień kolejnej rundy rozmów pokojowych w Abu Zabi. Prezydent Zełenski podkreślał w poniedziałek, że mimo ataków realne jest osiągnięcie "godnego i trwałego pokoju". Podczas zaplanowanej na ten tydzień rundy rozmów pokojowych ukraińska delegacja będzie prowadzić również dwustronne rozmowy z przedstawicielami USA.

"Uważamy, że dokument dotyczący dwustronnych gwarancji bezpieczeństwa ze Stanami Zjednoczonymi jest kompletny i spodziewamy się dalszych merytorycznych prac nad dokumentami związanymi z odbudową oraz rozwojem gospodarczym" - oświadczył ukraiński prezydent po spotkaniu ze swoim zespołem negocjacyjnym.

