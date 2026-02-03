Według informacji przekazanych przez Zełenskiego w nocnym nalocie Rosjanie wykorzystali 32 pociski balistyczne, 28 pocisków manewrujących, 11 rakiet innego typu i ponad 450 dronów.

Prezydent Ukrainy jest zdania, że Rosjanie umyślnie wykorzystali zawieszenie ognia uzgodnione z udziałem USA do tego, żeby zgromadzić większe siły i zadać Ukrainie jeszcze dotkliwszy cios.

"Opóźnili atak, zwiększyli liczbę pocisków i dronów i zaatakowali nas w najzimniejsze dni. Nie powiedziałbym więc, że ktoś nam podarował prezent. Nie sądzę, żeby tak się stało. Zaatakowali środkami półtora raza większymi niż te, którą mogliby wtedy wykorzystać" - przekazał Zełenski za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Zełenski do USA. "Rosja wykorzystała zawieszenia ognia do zgromadzenia rakiet"

Zełenski wezwał Amerykanów do reakcji na ataki przeprowadzone przez Rosjan. Według prezydenta Ukrainy bierność zarówno USA, jak i państw Unii Europejskiej podważa wiarę w zdolność Zachodu do zapewnienia jego krajowi gwarancji bezpieczeństwa.

- Czekam na amerykańską reakcję na nocne ataki. Od Ukrainy oczekuje się ustępstw, ale Rosja także musi iść na ustępstwa, przede wszystkim zatrzymując agresję - powiedział Zełenski cytowany przez Reuters.





- Jeśli USA i Europa nie są w stanie powstrzymać rosyjskich ataków, kto uwierzy, że istnieje siła zdolna zagwarantować, że wojna nie wybuchnie na nowo? - pytał Zełenski w kontekście powojennych gwarancji bezpieczeństwa.

Nocny atak na Ukrainę. "Prezydent Donald nie jest zaskoczony"

O rosyjskie ataki na Ukrainę została zapytana podczas konferencji prasowej rzeczniczka Białego Domu w Karoline Leavit. Leavit potwierdziła, że rozmawiała na ten temat z Donaldem Trumpem i nie on był zaskoczony doniesieniami.

- Nie był zadowolony z tej wiadomości, ale też nie był nią zaskoczony. To dwa kraje, które od dawna toczą wojnę - przekazała rzeczniczka i zapowiedziała, że stanowisko Biało Domu w sprawie wznowienia ataków na infrastrukturę krytyczną zostanie opublikowane w czwartek.

