- Zgłoszenie o wykolejeniu się pociągu otrzymaliśmy o godz. 1:13. Wynikało z niego, że doszło do wykolejenia się cystern przewożących olej napędowy - przekazał w rozmowie z Polsat News brygadier Łukasz Darmofalski, rzecznik Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.

Pociąg jadący ze Szczecina do Chełma ciągnął 35 wagonów - w Jaroszowej Woli (powiat piaseczyński) wykoleiło się osiem z nich. Sześć z nich zjechało z nasypu, a dwa wagony po wykolejeniu pozostały na torowisku. Strażacy nie stwierdzili wycieku z żadnej z kolejowych cystern.

Wykolejenie pociągu towarowego koło Warszawy. Nikt nie został ranny

Służby czekają na decyzję przewoźnika, który ma odholować nieuszkodzoną część składu pociągu. Po tym szlaku kolejowym poruszają się głównie składy towarowe. Utrudnienia dla pasażerów występują jedynie na odcinku Czachówek - Góra Kalwaria, gdzie przewozy prowadzą Koleje Mazowieckie.

Bryg. Darmofalski na antenie Polsat News stwierdził, że nikt nie został ranny. Na miejscu pracują 22 zastępy straży pożarnej, a także policja oraz Straż Ochrony Kolei. - Skupiamy się na zabezpieczeniu tego miejsca. Oceniamy zagrożenie, jakie może wyniknąć w wyniku ewentualnego rozszczelnienia się tych cystern - stwierdził oficer prasowy KPP SP w Piasecznie.

Wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański przekazał na antenie RMF24, iż wykolejenie pociągu jest najpewniej związane z awarią sieci trakcyjnej, a tę wywołały niskie temperatury. Jak zapewnił, zdarzenie zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, "która w tej chwili jest w drodze na miejsce".

