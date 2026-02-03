Jak podaje "The Independent", w akcję zaangażowano między innymi łodzie patrolowe, helikoptery oraz nurków. Dotychczas z wody udało się uratować 24 migrantów, którzy zostali następnie przetransportowani do szpitala na wyspie Chios.

W trakcie udzielania pomocy migrantom rannych zostało dwóch funkcjonariuszy straży przybrzeżnej. Ich również przetransportowano do najbliższej placówki medycznej.

Tragedia na Morzu Śródziemnym. Nie żyje kilkanaście osób

Ze względu na wciąż trwającą akcję ratowników, całkowita liczba rannych i ocalałych migrantów nadal ulega zmianie. Na tę chwilę mowa jest jednak o ponad 20 uratowanych osobach.

- Przemytnicy manewrowali w kierunku jednostki straży przybrzeżnej, powodując zderzenie - mówił w wywiadzie dla Reuters przedstawiciel greckiej straży przybrzeżnej. Agencja nie była jednak w stanie zweryfikować, w jaki sposób rzeczywiście doszło do wypadku. Nieznana jest również narodowość migrantów.

Jak przypomina agencja Reuters, w latach 2015-16 Grecja była w czołówce państw najbardziej dotkniętych europejskim kryzysem migracyjnym. Na samą wyspę Chios przybyło wówczas niemal milion osób z Turcji.

W ostatnich latach liczba nielegalnych migrantów stopniowo się zmniejszała. W tym samym czasie greckie władze zaostrzyły przepisy w tej sprawie. W 2019 centroprawicowy rząd wzmocnił między innymi kontrole graniczne, stawiając ogrodzenia i patrolując morze.

Jednocześnie, Grecja była wielokrotnie posądzana o naruszenia prawa człowieka w związku z szalejącym kryzysem migracyjnym. Agencja graniczna UE poinformowała w zeszłym roku, że bada 12 przypadków potencjalnych naruszeń, w tym zarzuty dotyczące zawracania migrantów ubiegających się o azyl z greckich granic. Grecki rząd zaprzeczał jednak tym oskarżeniom.

