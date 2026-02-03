Kierownictwo Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej we wsi Konin w powiecie częstochowskim postanowiło uczcić otwarcie nowej sali, dziękując wójtowi gminy Adamowi Jarudze. Samorządowiec w przeszłości był dyrektorem szkoły i miał być zaangażowany w pozyskiwanie środków z programu Nowy Ład, które umożliwiły budowę sali.

"Wójtowi gminy Rędziny dr. Adamowi Jarudze z wyrazami wdzięczności za spełnienie naszych marzeń o sali gimnastycznej - miejscu rozwijania sportowych pasji i kształtowania talentów sportowych" - takie słowa kieruje do wójta dyrektor, grono pedagogiczne i uczniowie szkoły na tablicy zamontowanej u wejścia na salę.

Tablica została ponadto opatrzona sentencją. "Tylko to wszystko, co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić" - głosi napis.

Internet szydzi z tablicy "rodem z Barei". Mieszkańcy Konina są innego zdania

Mieszkańcy Konina zwrócili uwagę na usterki językowe na tablicy. Pierwotnie literówka znalazła się nawet w nazwisku patronki szkoły. Ten błąd już naprawiono, jednak krytyczne komentarze w mediach społecznościowych wywołał także sam fakt powstania tablicy dziękczynnej.

Pojawiły się głosy, że podziękowanie jest na wyrost, a władze szkoły spróbowały zaskarbić sobie przychylność wójta w sposób kojarzący się z komediami Stanisława Barei. Nie zabrakło porównań do filmu "Miś", którego bohater Ryszard Ochódzki, prezes klubu sportowego "Tęcza", otrzymywał od pracowników pieśni pochwalne za pośrednictwem magnetofonu zamontowanego w szafie.

- Czy teraz w Polsce nie wygląda tak polityka? "Miś", Bareja, ale ogólnie jest Bareja w naszym kraju, co będziemy się oszukiwać - powiedział Polsat News jeden z mieszkańców.

Głosy krytyczne zdają się jednak pozostawać w mniejszości. Pytani o opinię mieszkańcy Konina podzielają wdzięczność władz szkoły za doprowadzenie inwestycji do końca.

- Bardzo dziękujemy wójtowi, bo sprawdził się naprawdę super. Dlatego wszyscy tutaj dziękują mu i są zadowoleni, szczególnie dzieciaki i rodzice - powiedziała jedna z mieszkanek wsi.

- Inwestycja bardzo dobra. Mamy tutaj w gminie jedną większą halę, z której trudno czasami skorzystać - mówi Koninianin, który słyszał o błędach na tablicy, jednak stwierdził, że to zwykły ludzki błąd, która nijak się ma do korzyści płynących z otwarcia nowej sali.

Dzieci w Koninie przez dekady przebierały się w toaletach

Według władz szkoły forma uhonorowania wójta Jarugi jest słuszna i adekwatna. To, co mogło się wydawać komiczne internautom, dla szkoły jest wyrazem autentycznej wdzięczności za inwestycję, która stanowi kamień milowy w historii szkoły.

Dyrektor Beata Pruban podkreśliła, że szkoła nie miała własnej sali przez blisko sto lat. Dzieci musiały ćwiczyć w zwykłej sali lekcyjnej, a przebierały się w toaletach.

- Przez wiele pan dyrektor był bardzo blisko związany ze szkołą. Był naszym mentorem, prowadził nas, pomagał nam we wszystkim, w każdym problemie wychowawczym. Dzięki niemu mamy salę gimnastyczną, uczniowie mogą ćwiczyć po ponad stu latach. Do tej pory mieliśmy zajęcia w malutkiej sali lekcyjnej, a dzieci przebierały się w toaletach - uzasadnia decyzję dyrektor szkoły Beata Pruban.

- Nie sądziliśmy, że tablica, która zostanie powieszona jako dowód naszej wdzięczności, będzie przedmiotem tak wielu rozmów i dyskusji. Nikt nie miał nic złego na myśli. To jest nasze podziękowanie - dodała dyrektor.

