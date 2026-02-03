Szpieg w resorcie obrony. Wieloletni pracownik MON zatrzymany
Wieloletni pracownik Ministerstwa Obrony Narodowej szpiegował na rzecz obcego państwa. Został zatrzymany - potwierdził dziennikarz Polsat News Michał Stela. Z mężczyzną trwają obecnie czynności w prokuraturze. Jak przekazało ministerstwo w pierwotnie opublikowanym komunikacie, mężczyzna usłyszał zarzuty. W kolejnym, zaktualizowanym oświadczeniu, ta informacja zniknęła.
Dziennikarz Polsat News potwierdził informacje o zatrzymaniu szpiega działającego na rzecz innego państwa. Jest to wieloletni pracownik Ministerstwa Obrony Narodowej.
Szpieg z MON ujęty. "Czynności z zatrzymanym trwają"
"Byłbym ostrożny w ferowaniu na rzecz jakiego państwa pracował. Według moich informacji czynności z zatrzymanym trwają. To pokazuje dobrą pracę służb" - przekazał Stela.
Jako pierwszy doniesienia o zatrzymaniu opublikował Onet dodając, że szpieg nie spodziewał się zatrzymania, jego działania były "dokładnie dokumentowane i analizowane", a zgromadzone dowody "są bardzo mocne". Według informacji potwierdzonych przez PAP, zatrzymany to pracownik cywilny z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON.
Szpieg zatrzymany, MON potwierdza. Sprawę prowadzi SKW
Doniesienia mediów o zatrzymanym pracowniku resortu potwierdziło Ministerstwo Obrony Narodowej. MON w pierwszym komunikacie zawarło informację, że zatrzymanemu "zostały przedstawione zarzuty współpracy z obcym wywiadem". Po aktualizacji ta informacja zniknęła, przekazano tylko, że jest on podejrzewany o współpracę z obcym wywiadem.
"Sprawę prowadzi Służba Kontrwywiadu Wojskowego, która podczas zatrzymania współpracowała z Departamentem do Spraw Wojskowych Prokuratury Krajowej oraz Żandarmerią Wojskową. Obecnie trwają czynności procesowe" - przekazano w opublikowanym komunikacie.
