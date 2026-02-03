Szpieg w resorcie obrony. Wieloletni pracownik MON zatrzymany

Dziennikarz Polsat News potwierdził informacje o zatrzymaniu szpiega działającego na rzecz innego państwa. Jest to wieloletni pracownik Ministerstwa Obrony Narodowej.

Szpieg z MON ujęty. "Czynności z zatrzymanym trwają"

"Byłbym ostrożny w ferowaniu na rzecz jakiego państwa pracował. Według moich informacji czynności z zatrzymanym trwają. To pokazuje dobrą pracę służb" - przekazał Stela.

ZOBACZ: Rosyjski "kret" skazany w Polsce. Szukał sposobów, jak pomóc Kremlowi

Jako pierwszy doniesienia o zatrzymaniu opublikował Onet dodając, że szpieg nie spodziewał się zatrzymania, jego działania były "dokładnie dokumentowane i analizowane", a zgromadzone dowody "są bardzo mocne". Według informacji potwierdzonych przez PAP, zatrzymany to pracownik cywilny z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON.

Szpieg zatrzymany, MON potwierdza. Sprawę prowadzi SKW

Doniesienia mediów o zatrzymanym pracowniku resortu potwierdziło Ministerstwo Obrony Narodowej. MON w pierwszym komunikacie zawarło informację, że zatrzymanemu "zostały przedstawione zarzuty współpracy z obcym wywiadem". Po aktualizacji ta informacja zniknęła, przekazano tylko, że jest on podejrzewany o współpracę z obcym wywiadem.

"Sprawę prowadzi Służba Kontrwywiadu Wojskowego, która podczas zatrzymania współpracowała z Departamentem do Spraw Wojskowych Prokuratury Krajowej oraz Żandarmerią Wojskową. Obecnie trwają czynności procesowe" - przekazano w opublikowanym komunikacie.

