Szef FIFA chce powrotu Rosji do rozgrywek. "Zakaz nic nie dał"
- Zakaz nic nie dał. Po prostu wywołał więcej frustracji i nienawiści – powiedział prezes Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej (FIFA) Gianni Infantino na temat przywrócenia rosyjskich zespołów do międzynarodowych rozgrywek. Szef FIFA stwierdził, że na początku chciałby dopuścić do rywalizacji reprezentacje młodzieżowe.
Gianni Infantino został zapytany w rozmowie ze Sky News, czy chciałby przywrócenia rosyjskich reprezentacji do międzynarodowych zmagań. Szef FIFA odpowiedział, że "musi to nastąpić". - Ten zakaz nic nie dał. Po prostu wywołał więcej frustracji i nienawiści – odparł.
Szef FIFA za przywróceniem Rosjan. "Zakaz nic nie dał"
Rosja została wykluczona z rozgrywek FIFA po pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Z tego powodu nie odbył się m.in. zaplanowany wcześniej półfinałowy baraż o awans do mistrzostw świata między Polską a Rosją. Nasza reprezentacja kadra uzyskała walkower i w finale zagrała ze Szwecją.
ZOBACZ: Afera wokół akt Epsteina w USA. Tusk powołuje zespół ds. polskich wątków
Piłkarska reprezentacja Rosji nie bierze udziału zarówno w meczach mistrzostw świata, jak i Europy - rozgrywa jedynie mecze towarzyskie, ostatnio z Chile i Peru w listopadzie. Zdaniem Infantino na początku do rywalizacji powinny zostać przywrócone zespoły młodzieżowe, bo "możliwość grania przez dziewczęta i chłopców z Rosji meczów piłkarskich w innych częściach Europy byłaby pomocna".
Swoje stanowisko rozwinął w dalszej części wywiadu. Jak stwierdził, według niego w statusie FIFA powinien zostać zapisany zakaz wykluczania sportowców "z powodu działań ich przywódców politycznych".
Infantino dostał odznaczenie od Putina. A ostatnio uhonorował Trumpa
W przeszłości Infantino jako szef FIFA gościł w Rosji podczas organizowanych przez nią mistrzostw świata w 2018 roku. Przed rozpoczęciem turnieju mówił m.in. o tym, że w Rosji "czuje się jak w domu", spędzał także czas w towarzystwie Władimira Putina, z którym chętnie pozował do zdjęć. Rok później dyktator z Kremla odznaczył go Orderem Przyjaźni.
ZOBACZ: Donald Trump nagrodzony przez FIFA. Jest pierwszym laureatem
W ostatnim czasie szef FIFA "zbliżył się" do Donalda Trumpa. Stany Zjednoczone będą jednym z państw gospodarzy tegorocznego mundialu, a podczas ceremonii losowania grup w czempionacie, Trump otrzymał Pokojową Nagrodę FIFA, przyznawaną po raz pierwszy.
Infantino mówił, że Trump uczynił świat bezpieczniejszym i że zaszczytem było obserwować jego wysiłki na rzecz zakończenia konfliktu w Gazie czy doprowadzenie do podpisania Porozumień Abrahamowych między Izraelem i państwami arabskimi. Trump również chwalił Infantino, wskazując na rekordową liczbę sprzedanych biletów na mistrzostwa - do tej pory sprzedano ok. 2 miliony.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej