Gianni Infantino został zapytany w rozmowie ze Sky News, czy chciałby przywrócenia rosyjskich reprezentacji do międzynarodowych zmagań. Szef FIFA odpowiedział, że "musi to nastąpić". - Ten zakaz nic nie dał. Po prostu wywołał więcej frustracji i nienawiści – odparł.

Szef FIFA za przywróceniem Rosjan. "Zakaz nic nie dał"

Rosja została wykluczona z rozgrywek FIFA po pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Z tego powodu nie odbył się m.in. zaplanowany wcześniej półfinałowy baraż o awans do mistrzostw świata między Polską a Rosją. Nasza reprezentacja kadra uzyskała walkower i w finale zagrała ze Szwecją.

Piłkarska reprezentacja Rosji nie bierze udziału zarówno w meczach mistrzostw świata, jak i Europy - rozgrywa jedynie mecze towarzyskie, ostatnio z Chile i Peru w listopadzie. Zdaniem Infantino na początku do rywalizacji powinny zostać przywrócone zespoły młodzieżowe, bo "możliwość grania przez dziewczęta i chłopców z Rosji meczów piłkarskich w innych częściach Europy byłaby pomocna".

Swoje stanowisko rozwinął w dalszej części wywiadu. Jak stwierdził, według niego w statusie FIFA powinien zostać zapisany zakaz wykluczania sportowców "z powodu działań ich przywódców politycznych".

Infantino dostał odznaczenie od Putina. A ostatnio uhonorował Trumpa

W przeszłości Infantino jako szef FIFA gościł w Rosji podczas organizowanych przez nią mistrzostw świata w 2018 roku. Przed rozpoczęciem turnieju mówił m.in. o tym, że w Rosji "czuje się jak w domu", spędzał także czas w towarzystwie Władimira Putina, z którym chętnie pozował do zdjęć. Rok później dyktator z Kremla odznaczył go Orderem Przyjaźni.

W ostatnim czasie szef FIFA "zbliżył się" do Donalda Trumpa. Stany Zjednoczone będą jednym z państw gospodarzy tegorocznego mundialu, a podczas ceremonii losowania grup w czempionacie, Trump otrzymał Pokojową Nagrodę FIFA, przyznawaną po raz pierwszy.

Infantino mówił, że Trump uczynił świat bezpieczniejszym i że zaszczytem było obserwować jego wysiłki na rzecz zakończenia konfliktu w Gazie czy doprowadzenie do podpisania Porozumień Abrahamowych między Izraelem i państwami arabskimi. Trump również chwalił Infantino, wskazując na rekordową liczbę sprzedanych biletów na mistrzostwa - do tej pory sprzedano ok. 2 miliony.

