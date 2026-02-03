Tuż przed godziną 14.00 policjanci z Żukowa otrzymali zgłoszenie o tym, że w Baninie (woj. pomorskie) miał miejsce wypadek z udziałem 63-latki i... sklepowej witryny.

Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano zarówno policjantów, karetkę pogotowia, jak i zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej w Baninie oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Kartuz. Jak przekazała w oświadczeniu Pomorska Policja, mundurowi ustalili, że "63-letnia kierująca omyłkowo pomyliła pedał hamulca z pedałem gazu".

⚠️ Apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i koncentracji za kierownicą❗️



Dziś przed godziną 14:00 dyżurny Komisariatu Policji w Żukowie otrzymał informację o tym, że w Baninie kobieta wjechała pojazdem w sklep odzieżowy.



Pomorskie. 63-latka staranowała witrynę i wjechała autem do sklepu

"Apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i koncentracji za kierownicą" - polecili pomorscy policjanci.

Siła, z jaką kierująca uderzyła w wejście do sklepu spowodowała, że pojazd zatrzymał się w lokalu. Zniszczeniom uległa zarówno sklepowa witryna, jak i znajdujące się w środku towary.

Na szczęście, żaden z klientów przebywających w sklepie w chwili zdarzenia nie został ranny.

Zszokowana całą sytuacją kierująca została ostatecznie ukarana mandatem w wysokości 1100 zł oraz 8 punktami karnymi.

