Staranowała witrynę i wjechała do sklepu. Kosztowna pomyłka 63-latki
Kobieta wjechała samochodem w witrynę sklepu odzieżowego we wsi Banino niedaleko Gdańska. Policjanci ustalili, że 63-latce pomylił się pedał hamulca z pedałem gazu. Wejście do sklepu zostało całkowicie zniszczone. W wyniku tego niecodziennego incydentu nikt nie został jednak ranny.
Tuż przed godziną 14.00 policjanci z Żukowa otrzymali zgłoszenie o tym, że w Baninie (woj. pomorskie) miał miejsce wypadek z udziałem 63-latki i... sklepowej witryny.
Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano zarówno policjantów, karetkę pogotowia, jak i zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej w Baninie oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Kartuz. Jak przekazała w oświadczeniu Pomorska Policja, mundurowi ustalili, że "63-letnia kierująca omyłkowo pomyliła pedał hamulca z pedałem gazu".
Pomorskie. 63-latka staranowała witrynę i wjechała autem do sklepu
"Apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i koncentracji za kierownicą" - polecili pomorscy policjanci.
Siła, z jaką kierująca uderzyła w wejście do sklepu spowodowała, że pojazd zatrzymał się w lokalu. Zniszczeniom uległa zarówno sklepowa witryna, jak i znajdujące się w środku towary.
Na szczęście, żaden z klientów przebywających w sklepie w chwili zdarzenia nie został ranny.
Zszokowana całą sytuacją kierująca została ostatecznie ukarana mandatem w wysokości 1100 zł oraz 8 punktami karnymi.
