Sąd umorzył sprawę Sławomira Nowaka. Były minister był oskarżony o udział w aferze korupcyjnej

Decyzję o umorzeniu sąd wydał we wrześniu 2025 r. Orzekł wówczas, że sprawa nie miała faktycznych podstaw do oskarżenia. Decyzję zaskarżyła prokuratura, jednak we wtorek sąd wyższej instancji potrzymał decyzję. Umorzenie jest prawomocne.

W toku jest główny proces obejmujący zarzuty korupcyjne w Ukrainie.

Polsko-ukraińska afera korupcyjna. Sąd umorzył sprawę Sławomira Nowaka

Były minister transportu Sławomir Nowak w grudniu 2021 r. został oskarżony o popełnienie 17 przestępstw, których miał się dopuścić piastując urząd szefa ukraińskiej Państwowej Służby Dróg Samochodowych Ukrawtodor.

Według ustaleń śledczych miał żądać i przyjmować korzyści majątkowe oraz obietnice takich korzyści w kwocie ponad 6,1 mln zł. Byłego ministra oskarżono również o pranie brudnych pieniędzy na kwotę blisko 8 mln zł.

We wrześniu 2025 r. Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów umorzył polski wątek dotyczący Nowaka ze względu na "oczywisty brak faktycznych podstaw oskarżenia".

"Nie ma we mnie triumfalizmu, ale gorzka satysfakcja, że powoli, ale jednak nadchodzi sprawiedliwość. Wymiar sprawiedliwości wstaje z kolan. To nie koniec mojej wojny... Szkoda tylko tych lat i zrujnowanego życia..." - skomentował wówczas Nowak za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Sławomir Nowak w Ukrwatodor. Służby oskarżył go o zatajanie majątku

Sławomir Nowak w latach 2007-2009 był sekretarzem stanu w KPRM i szefem gabinetu politycznego Donalda Tuska. Następnie w latach 2011-2013 piastował urząd ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

W 2016 rozpoczął pracę dla ukraińskiego rządu jako szef Ukrwatodor, instytucji będącej odpowiednikiem polskiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ustąpił ze stanowiska w 2019 r. po tym, jak ukraińskie służby antykorupcyjne postawiły mu zarzuty złożenia nieprawdziwego oświadczenia majątkowego - Nowak miał zataić pieniądze przechowywane na rachunku bankowym i zaniżyć wartość samochodu.

Również w Polsce Nowakowi zarzucono nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych. W 2014 r. został za to skazany na karę grzywny, jednak w wyniku apelacji sprawę warunkowo umorzono.

