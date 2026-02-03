Agencja Unii Europejskiej do spraw Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) przekazała, że jeden z podejrzanych, 37-letni obywatel Rumunii, został zatrzymany w Niemczech, a drugi - 54-letni obywatel Grecji - w rodzinnej wsi.

Jednocześnie przeszukano miejsca zamieszkania obu mężczyzn i zabezpieczono obciążające ich dowody.

Próbowali zniszczyć niemieckie korwety. Dwie osoby zatrzymane

Zgodnie z ustaleniami śledczych z Niemiec, Grecji i Rumunii podejrzani, którzy pracowali w porcie w Hamburgu, mieli w 2025 r. wrzucić ponad 20 kg żwiru do bloków silników kilku niemieckich korwet zacumowanych w tym porcie, a także przebić przewody doprowadzające wodę pitną, zdjąć korki ze zbiorników paliwa oraz dezaktywować elektroniczne wyłączniki bezpieczeństwa.

Podkreślono, że działania te mogły spowodować poważne uszkodzenia jednostek i znacząco opóźnić ich wypłynięcie, co w konsekwencji "zagrażało operacjom niemieckiej marynarki wojennej". Prokuratura nie wyklucza, że mogli dopuścić się też innych aktów sabotażu.

Te, które stały się podstawą aresztowania, wykryto podczas ubiegłorocznej inspekcji w hamburskiej stoczni, a o jej rezultatach informowała niemiecka prasa.

Akty sabotażu w północnych Niemczech

Niemcy od początku wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie zmagają się z serią incydentów, które były najprawdopodobniej aktami sabotażu wymierzonymi w ich infrastrukturę bezpieczeństwa.

Pod koniec września 2025 roku na terenie północnych Niemiec zaobserwowano roje dronów nieznanego pochodzenia, które zbliżyły się do strategicznych obiektów.

Według wewnętrznej notatki niemieckiego rządu, podejrzane obiekty latające po raz pierwszy zarejestrowano 25 września po godzinie 21 nad zakładami Thyssenkrupp. Następnie nad kliniką Uniwersytecką w Kilonii zauważono "grupę dronów z dronem wiodącym", a po 22 podobna grupa pojawiła się również nad elektrownią przybrzeżną i Kanałem Północno-Wschodnim.

W zeszłym roku niemieckie media donosiły również o zaobserwowaniu bezzałogowców nad portami, z których korzysta niemiecka marynarka wojenna.

