Informację o wyroku Sądu Okręgowego w Zamościu przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Próbował działać dla rosyjskich służb. "Deklarował chęć dołączenia do struktur"

"50-letni mieszkaniec Hrubieszowa zgłosił gotowość do działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce. Paweł K. deklarował chęć dołączenia do struktur rosyjskiego wywiadu wojskowego i wykonywania zadań wywiadowczych" - napisał Dobrzyński. Próby nawiązania współpracy z rosyjskim wywiadem Paweł K. podjął w okresie pomiędzy 2 grudnia 2022 r. a 13 lutego 2023 r.

Podczas śledztwa prowadzonego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej ustalono, że wśród planów skazanego było m.in. przekazanie stronie rosyjskiej informacji o zabezpieczeniach lotniska Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka. Jak przekazano w komunikacie, ujawnienie tych informacji mogło stanowić pomoc w planowaniu zamachu na życie ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Chciał dołączyć do Grupy Wagnera. Komunikat służb

Oprócz gotowości do przekazywania Rosjanom informacji, Paweł K. zamierzał osobiście włączyć się w działania rosyjskiej armii. "Mężczyzna deklarował również gotowość przystąpienia do grupy dywersyjnej określanej jako Grupa Wagnera oraz do jednostki wojskowej Głównego Zarządu Wywiadowczego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej" - sprecyzowano w oświadczeniu ABW.

Paweł K. został skazany za przestępstwa z art. 130 § 3 kk (szpiegostwo) oraz art. 263 § 2 kk (nielegalne posiadanie broni i amunicji) na 3 lata i 6 miesięcy więzienia. Wyrok nie jest prawomocny.

