Testament to za mało. "Czerwona teczka" może oszczędzić bliskim chaosu

"Czerwona teczka" zwana także teczką bezpieczeństwa lub awaryjną przyda się też na wypadek sytuacji kryzysowej, takiej jak potrzeba ewakuacji, pożar lub nagłe zagrożenia, których po prostu nie da się przewidzieć.

W styczniu 2026 roku Polski Czerwony Krzyż poinformował w swoim poście na platformie X: "W PCK mówimy jasno: przygotowanie to nie panika, to mądra prewencja. Jednym z najprostszych narzędzi, które pomagają zachować spokój i bezpieczeństwo, jest Czerwona Teczka"

Dlaczego testament to za mało?

Testament określa ostatnią wolę spadkodawcy i wskazuje osoby uprawnione do dziedziczenia majątku. Jest to dokument o ogromnym znaczeniu, jednak jego posiadanie nie rozwiązuje wszystkich problemów, z jakimi mogą zetknąć się bliscy po śmierci lub ciężkiej chorobie danej osoby.

W przypadku braku testamentu dziedziczenie odbywa się na zasadach ustawowych, określonych w Kodeksie cywilnym (począwszy od art. 931). Nawet jednak przy prawidłowo sporządzonej ostatniej woli rodzina często napotyka trudności związane z dostępem do innych istotnych informacji, takich jak:

polisy ubezpieczeniowe

umowy kredytowe

lista kontaktów do usługodawców

dostęp do kont bankowych

Brak tych danych może opóźniać formalności i generować dodatkowe koszty oraz stres, nawet gdy sam testament został sporządzony prawidłowo.

Przezorny zawsze ubezpieczony

"Czerwona teczka" okazuje się nieoceniona nie tylko po śmierci, ale także wtedy, gdy ktoś ulegnie wypadkowi lub zachoruje. Tomasz Chrząszcz, ekspert finansowy w czasie rozmowy z serwisem Fakt opisywał sytuację, w której posiadanie zorganizowanych dokumentów jest kluczowe.

Brak dostępu do konta bankowego męża, który pozostawał w śpiące, zmusił rodzinę do pożyczania pieniędzy, ponieważ nie mogli uporać się z formalnościami. Jak podsumował wówczas Tomasz Chrząszcz: "Gdyby wcześniej pomyśleli o podstawowych zabezpieczeniach i przygotowali 'czerwoną teczkę', tych problemów można było uniknąć".

Eksperci finansowi oraz instytucje pożytku publicznego zalecają, aby w teczce znalazły się m.in.:

dokumenty dotyczące ostatniej woli, w tym testament (najlepiej w formie notarialnej)

umowy ubezpieczeniowe , zarówno na życie, jaki i dotyczące mienia

akty własności mieszkań, domów, działek oraz pojazdów

informacje o finansach , w tym kontach bankowych, lokatach, inwestycjach oraz tych związanych z emeryturami (IKE, IKZE)

zobowiązania finansowe , takie jak kredyty, pożyczki czy leasingi

dane kontaktowe osób i instytucji, które mogą pomóc rodzinie w formalnościach (np. notariusz, prawnik, doradca finansowy)

życzenia osobiste , w tym dotyczące organizacji pochówku

dostęp do usług cyfrowych , w tym poczty elektronicznej, bankowości internetowej czy inne ważne konta online

Jak bezpiecznie przechowywać i aktualizować?

Samo skompletowanie dokumentów to dopiero pierwszy krok. Równie ważne jest, aby zaufane osoby wiedziały o istnieniu "czerwonej teczki" oraz o miejscu jej przechowywania. Najczęściej rekomenduje się bezpieczne miejsce w domu, sejf lub inne zabezpieczone schowki, a w uzasadnionych przypadkach także poinformowanie jednej zaufanej osoby o kluczowych informacjach.

Zawartość teczki powinna być regularnie aktualizowana, najlepiej raz w roku oraz po każdej istotnej zmianie życiowej, takiej jak zawarcie małżeństwa, zakup nieruchomości czy zaciągnięcie lub spłata zobowiązań finansowych.

