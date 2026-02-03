Dziennikarze brytyjskiej gazety, powołując się na swoje źródła, przekazali, że do tajnych rozmów Ukrainy z przedstawicielami USA i niektórych państw europejskich miało dojść na przełomie roku. Dyskusje dotyczyły tego, jak mieliby zareagować zachodni sojusznicy Kijowa w przypadku złamania przez Rosję ewentualnego pokoju Europejskiego.

Z doniesień dziennika wynika, że naruszenie broni przez Rosję może skończyć się nawet "skoordynowaną akcją wojskową" USA i Europy.

Gwarancje dla Ukrainy. Zachód nie wyklucza akcji zbrojnej

Wstępny plan zakłada, że naruszenie zawieszenia broni przez Rosję wywołałoby w ciągu pierwszych 24 godzin akcję dyplomatyczną sojuszników Kijowa. Na tym etapie odpowiedzieć na rosyjski ogień miałaby dać ukraińska armia. Jeśli jednak walki nie zostaną zakończone, to do akcji mieliby wejść przedstawiciele tzw. koalicji chętnych, którzy wspierają Ukrainę.

Mowa tu jednak o państwach, które już zadeklarowały gotowość wysłania własnych żołnierzy do udziału w misji stabilizacyjnej do Ukrainy. Przypomnijmy, że polski rząd i prezydent konsekwentnie wykluczyli możliwość wysłania armii na terytorium państwa napadniętego przez Rosję.

W przypadku dalszej eskalacji źródła dziennika mówią o skoordynowanej wojskowej odpowiedzi z udziałem USA. Nie doprecyzowano jednak, jak owa "wojskowa akcja" miałaby wyglądać w praktyce.

Media: Terytorium Donbasu pozostaje kwestią sporną

Media informują, że ostateczny kształt gwarancji zachodnich dla Ukrainy poznamy dopiero po podpisaniu wstępnego porozumienia Kijowa z Moskwą. Na stole pozostaje jeszcze kilka kwestii spornych m.in. dotyczących Donbasu.

Ukraina kategorycznie nie zgadza się na oddanie Rosji bez walki obszaru, nad którym ma jeszcze władze. W zachodniej części Donbasu znajdują się bowiem ufortyfikowane miasta i pas umocnień, które stanowią ostatnią linię obrony przed wpuszczeniem wroga na płaski teren, który umożliwi przeciwnikowi szybki masz na Kijów.

Jeszcze w tym tygodniu, w dniach 4-5 lutego, odbędzie się kolejna tura rozmów trójstronnych Ukrainy, Rosji i USA na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Stronę amerykańską będzie najprawdopodobniej reprezentował specjalny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa Steve Witkoff.

