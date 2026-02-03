Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz przekazała we wtorek, że prokuratorzy z Przasnysza wszczęli śledztwo w sprawie poniedziałkowego wypadku.

Jak dodała, obecnie śledczy są na etapie gromadzenia materiału dowodowego. W środę zostaną również przeprowadzone sekcje zwłok wszystkich trzech ofiar wypadku. Pozwolą one ustalić przyczyny zgonów pacjentów.

Mazowieckie. Bus przewożący pacjentów uderzył w drzewo

Do tragicznego zdarzenia doszło w miejscowości Chyliny pomiędzy Szelkowem a Makowem Mazowieckim (powiat przasnyski). 38-letni kierujący busem na prostej drodze uderzył w tył zaparkowanej na jezdni ciężarówki z naczepą, następnie zjechał na pobocze i uderzył w drzewo.

W pojeździe znajdywało się wówczas troje pacjentów, którzy mieli zostać przewiezieni na dializy do szpitala w Makowie Mazowieckim. Dwie kobiety w wieku 40 i 65 lat oraz 49-letni mężczyzna zginęli na miejscu. Ranny kierowca Opla trafił do szpitala.

Jak informują śledczy, pojazd był przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

Ustalenia: Naczepa nie była prawidłowo oznaczona trójkątem ostrzegawczym

Rzeczniczka ostrołęckiej prokuratury przekazała, że kierowcy ciągnika siodłowego, w który uderzył 38-latek, nie było na miejscu w chwili wypadku. Dwie godziny wcześniej jego pojazd uległ awarii, w związku z czym zaparkował częściowo na utwardzonym poboczu, a częściowo na prawym pasie jezdni.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że stojąca na drodze naczepa nie była prawidłowo oznaczona trójkątem ostrzegawczym – powiedziała rzeczniczka. Dodała, że kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi.

