Niemiecki dziennik "Bild" opublikował we wtorek artykuł poświęcony pogarszającej się jakości powietrza w Niemczech. Jak zaznaczono, w wielu miejscowościach przekraczany jest najwyższy poziom ostrzegawczy WHO, wynoszący 15 mikrogramów PM2,5 na metr sześcienny w ujęciu dobowym. W samej niemieckiej stolicy stężenie pyłu PM2,5 sięga nawet 102 mikrogramów na metr sześcienny.

Głównym powodem ma być smog z Polski. "Zimno i śnieg w Polsce, a u nas duszne powietrze. Wschodni wiatr znów nawiewa do Niemiec spaliny z 14 elektrowni węglowych i tysięcy prywatnych kominów" - wskazano.

Jak ma wynikać z danych unijnego systemu monitoringu jakości powietrza Copernicus, z naszego kraju pochodzi 54 proc. smogu w Berlinie, 46 proc. w Hamburgu i 33 proc. w Hanowerze.

Wzrost natężenia smogu w Niemczech. Tamtejsi eksperci winią za to Polaków

Tezę dziennika potwierdza na jego łamach ekspert meteorologiczny Karsten Brandt, który zwraca uwagę na warunki atmosferyczne. - Winne są południowo-wschodnie wiatry, które sprowadzają zanieczyszczone powietrze z Europy Wschodniej. Duża część pyłu powstaje w wyniku spalania częściowo nieodpowiednich materiałów opałowych - mówi w rozmowie z "Bild".

Z kolei ekspert pogodowy Dominik Jung z portalu wetter.net wskazuje, że problem pogłębia się z powodu stabilnej sytuacji atmosferycznej.

- Sytuacja pogodowa jest zablokowana, dlatego tworzy się to nagromadzenie pyłów. Potrzebowalibyśmy zachodniej cyrkulacji z niżami znad Atlantyku, które przyniosłyby świeże powietrze i wymianę mas powietrza. Zanieczyszczenia nie zatrzymują się na granicy. My stawiamy na ekologię, a brudne powietrze z sąsiedztwa dostajemy gratis - wyjaśnił w rozmowie z gazetą.



Jednocześnie dziennik przyznaje, że sytuacja wygląda inaczej w południowych i zachodnich Niemczech. Tam większość pyłu zawieszonego pochodzi z krajowych źródeł. W Stuttgarcie udział lokalnych emisji wynosi około 60 procent, a we Frankfurcie 55 procent, głównie z przemysłu oraz prywatnych pieców opalanych drewnem.

