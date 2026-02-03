Nie żyje syn Muammara Kaddafiego. "Poległ jako męczennik"

Sajf al-Islam Kaddafi, syn Muammara Kaddafiego, został zabity - podał Reuters. Informację potwierdził prawnik i rodzina. Sajf al-Islam przed upadkiem libijskiego reżimu Kaddafiego był wskazywany jako następca ojca, a po jego śmierci chciał wrócić do Libii. - Poległ jako męczennik - przekazał kuzyn Hamid Kaddafi w rozmowie ze stację radiową Al-Ahrar.

53-letni Sajf al-Islam Kaddafi zginął w zachodniolibijskim mieście Zintan

Według nieoficjalnych doniesień 53-letni Sajf al-Islam Kaddafi zginął w zachodniolibijskim mieście Zintan, 136 kilometrów na południowy zachód od Trypolisu - podał "Bild", powołując się na pracowników funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa.

 

Na mężczyźnie ciążył zaoczny wyrok śmierci wydany przez sąd w Trypolisie po obaleniu reżimu Muammara Kaddafiego.

 

Sajf al-Islam był także poszukiwany listem gończym przez Interpol. Zarzuty obejmowały zbrodnie przeciwko ludzkości, morderstwo i prześladowania, których Kaddafi miał się dopuścić w Libii w 2011 r.

 

Informację o śmierci 53-latka potwierdził za pośrednictwem mediów społecznościowych jego prawnik Abdullah Othman Abdurrahim, jednak nie podał szczegółów. Doniesienia o zabójstwie przekazał kuzyn mężczyzny, Hamid Kaddafi.

 

- Poległ jako męczennik. Nie mamy dalszych informacji - powiedział w rozmowie z rozgłośnią Al-Ahrar Hamid Kaddafi.

Sajf al-Islam zniknął po arabskiej wiośnie. Libijczycy sądzili, że nie żyje

Po obaleniu reżimu Muammara Kaddafiego słuch o jego synu na wiele lat zaginął. Sądzono, że najważniejszy pretendent do objęcia władzy ojcu także mógł zostać zabity w trakcie arabskiej wiosny.

 

Sajf Al-Islam Kaddafi ujawnił się w 2021 r., zapowiadając start w wyborach prezydenckich w Libii. Syn dyktatora zapowiadał, że chce objąć rządy w Trypolisie, przywrócić Libii "utraconą jedność" i uchronić kraj przed całkowitym rozpadem.

 

- Zgwałcili i upokorzyli nasz kraj. Nie mamy pieniędzy, bezpieczeństwa ani życia. (...) Eksportujemy ropę i gaz do Włoch i zaopatrujemy połowę Włoch w elektryczność, podczas gdy my cierpimy z powodu przerw w dostawie prądu. To, co się dzieje, przekracza granice porażki. To farsa - mówił Sajf Al-Islam Kaddafi w rozmowie "New York Times" w 2021 r. W 2022 r. faktycznie wziął udział w wyborach z ramienia Ludowego Frontu Wyzwolenia Libii, jednak nie został wybrany.

 

Syn Kaddafiego miał znaczny udział w kształtowaniu polityki ojca przed 2011 r. Odebrał wykształcenie w Londynie i był zaangażowany w misje dyplomatyczne Libii oraz negocjacje międzynarodowe. 

 

