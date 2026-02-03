Nawet 8 stopni ciepła już wkrótce. Szykuje się nagły zwrot w pogodzie

Jak przekazał IMGW, Europa Środkowa, Wschodnia i Północna są pod wpływem rozległego wyżu znad Skandynawii. Pozostały obszar kontynentu pozostaje pod wpływem niżów znad północnego Atlantyku, zachodniej Europy oraz zachodniej Rosji.

Przeważająca część Polski znajduje się pod wpływem wspomnianego wyżu - w mroźnym powietrzu arktycznym. Jedynie krańce południowo-zachodnie kraju dostają się w zasięg rozległego układu niżowego znad zachodniej Europy i tam napływa powietrze polarne morskie.

Pogoda na wtorek. Utrzymają się siarczyste mrozy, ale nie wszędzie

We wtorek na południu i południowym zachodzie Polski wystąpią słabe opady śniegu, utrzymają się też niskie temperatury. Mróz odczują mieszkańcy zwłaszcza północnego wschodu (nawet -15 st. C), a około -10 st. C wskażą termometry w centrum.

Z kolei –1 st. C spodziewany jest na południowym zachodzie i południu - jedynie lokalnie w Małopolsce i na południu woj. śląskiego IMGW prognozuje "aż" około 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, lecz nad morzem oraz miejscami na południu i zachodzie porywisty, wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 65 km/h. Ostrzeżenia I i II stopnia obowiązują w centralnej, północnej i wschodniej części Polski.

IMGW wydało ostrzeżenia przed mrozem

W nocy z wtorku na środę mogą wystąpić słabe opady śniegu, miejscami umiarkowane. W Małopolsce, na obszarach podgórskich Górnego Śląska i Podkarpacia, opady śniegu przechodzić będą w deszcz ze śniegiem, a miejscami też deszcz marznący powodujący gołoledź.

Strefa opadów marznących w ciągu nocy będzie się przemieszczała na północ i obejmie swym zasięgiem również Opolszczyznę, zachód Dolnego Śląska i południową część województw łódzkiego i świętokrzyskiego. Temperatura wyniesie od –20 st. C na północnym wschodzie oraz Kaszubach, przez około -12 st. C w centrum do –1 st. C na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie i nad morzem okresami porywisty.

Stopniowy wzrost temperatur. Słupki rtęci znów na plusie

Po mroźnej, wtorkowej nocy rozpocznie się kilkudniowy wzrost temperatur. W środę w Polsce najzimniej wciąż będzie na północnym wschodzie (-9 st. C), około -3 st. C w centralnej części kraju, a nawet trzy stopnie powyżej zera wystąpią na południowym zachodzie i południu.

Wiatr słaby i umiarkowany, na północy kraju porywisty, przeważnie wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h, w Tatrach miejscami powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. W nocy temperatury spadną maksymalnie do -10 st. C, na południu kraju temperatury ok. 0 st. C.

Przez kilka kolejnych dni będzie coraz cieplej. W czwartek w ciągu dnia najniższe temperatury wyniosą -4 st. C, a w południowej części Polski będzie maksymalnie pięć stopni na plusie. W piątek temperatury wzrosną do 8 st. C, nawet w najzimniejszym rejonie kraju termometry nie spadną poniżej zera.

Prognoza pogody na piątek - szykuje się ocieplenie po mroźnym początku tygodnia (fot. IMGW)

Tendencja wzrostowa utrzyma się do soboty - na początku weekendu temperatura spadnie do maksymalnie -4 st. C w północnej i wschodniej części Polski. Powrót siarczystych mrozów nastąpi w niedzielę. W dzień termometry na Wschodzie wskażą do -13 st. C na północnym wschodzie. Taka zimna aura utrzyma się co najmniej do poniedziałku.

