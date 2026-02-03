Interwencja z udziałem Referatu Ekologicznego Straży Miejskiej w Gdańsku została przeprowadzona w poniedziałek tuż po godz. 12.00 w szkole dla chłopców przy ulicy Do Studzienki.

.

"Uczniowie byli przekonani, że to myszy... Aż do momentu, gdy zajrzeli dokładniej" - czytamy w poście opublikowanym przez funkcjonariuszy na Facebooku.

Okazało się, że pod parapetem, w korytku na skropliny z okna schroniły się zupełnie inne zwierzęta. Jak przekazali strażnicy miejscy, było to siedem małych nietoperzy.

Gdańsk. Nietoperze mieszkały w szkole. Trafiły do weterynarza

"Były ciche, wtulone w siebie i zupełnie bezbronne" - relacjonuje gdańska straż miejska. Nietoperze zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy i przewiezione do kliniki weterynaryjnej, gdzie trafiły pod opiekę specjalistów.

"Dzięki czujności uczniów i szybkiej reakcji naszych kolegów wszystko skończyło się szczęśliwie" - podkreślają strażnicy miejscy. Zaznaczyli, że ta sytuacja pokazuje po raz kolejny, jak ważne jest reagowanie na pozornie drobne sygnały.

"Czasem 'dziwne dźwięki w ścianie' to czyjeś całe życie" - podsumowano we wpisie.

