- Trwają prace nad planami wzmocnionej aktywności NATO w zakresie czujności, nazwanej Arctic Sentry - powiedział we wtorek Martin O’Donnell, rzecznik Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił NATO w Europie, cytowany przez agencję AFP.

- Aktywność ta jeszcze bardziej wzmocni pozycję NATO w Arktyce i na Dalekiej Północy - dodał. Urzędnik nie podał innych szczegółów ewentualnej misji.

Niemieckie media: NATO chce zwiększyć obecność na północy

Niemiecki tygodnik "Spiegel" poinformował wcześniej, że NATO zamierza zwiększyć swoją obecność wojskową w Arktyce, "aby uspokoić Donalda Trumpa".

Według ustaleń dziennikarzy Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych NATO w Europie, generał USA Alexus G. Grynkewich, wydał rozkaz rozpoczęcia konkretnych planów wojskowych dla misji "Arctic Sentry".

"Ministrowie obrony NATO mieliby spotkać się w Brukseli już w przyszłym tygodniu, aby omówić pierwszy projekt planu operacyjnego" - podał tygodnik. Dotychczas polskie władze nie zabrały głosu w sprawie ewentualnego udziału polskich żołnierzy w tym przedsięwzięciu.

Trump chciał przejąć Grenlandię. Twierdził, że chodzi o bezpieczeństwo

W ostatnich tygodniach Donald Trump wielokrotnie domagał się przejęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone, twierdząc, że jest to jedyny sposób na zapewnienie bezpieczeństwa w Arktyce.



Grożąc zajęciem wyspy siłą, "jeśli będzie to konieczne", wielokrotnie krytykował NATO, oskarżając sojusz o zaniedbanie kwestii bezpieczeństwa w tym geostrategicznie ważnym regionie.

Nastawienie amerykańskiego przywódcy zmieniło się po niedawnym Forum Ekonomicznym z Davos. Trump rozmawiał tam o kwestii spornej wyspy z europejskimi sojusznikami.

Trump zadeklarował wówczas, że nie ma zamiaru używać siły w związku z planami pozyskania Grenlandii. Później, w godzinach wieczornych, wycofał swoją wcześniejszą groźbę nałożenia 10-procentowych ceł na towary z ośmiu państw europejskich, które zdecydowały się oddelegować przedstawicieli sił zbrojnych na Grenlandię. Według zapowiedzi Trumpa z 17 stycznia, taryfy te miałyby wejść w życie 1 lutego.

Zastępczyni rzeczniczki Białego Domu Anna Kelly stwierdziła, że jeśli umowa z NATO dojdzie do skutku, USA zrealizują wszystkie swoje strategiczne cele na Grenlandii, "przy bardzo niskich kosztach". Chodzi m.in. o kwestie surowców, morskich szlaków handlowych i minerałów ziem rzadkich.

Amerykanie obecnie mają jedną bazę na wyspie, ale mogą rozszerzyć obecność wojskową na podstawie traktatu z Danią z 1951 roku.

Media: Europejskie państwa omawiały większą aktywność w Arktyce

Według mediów grupa europejskich krajów, na czele z Wielką Brytanią i Niemcami, omawiała już plany zwiększenia swojej obecności wojskowej na Grenlandii, aby przekonać prezydenta USA Donalda Trumpa, że Europa poważnie traktuje bezpieczeństwo w Arktyce.

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius ocenił pod koniec stycznia w Berlinie, że sprawa misji NATO Arctic Sentry na Grenlandii, w której możliwy jest udział USA, rozwija się pomyślnie. Zastrzegł jednak, że jej uruchomienie nie jest przesądzone, ponieważ rozmowy wciąż trwają.

Według Pistoriusa Arktyka ma "duże znaczenie militarne" jako obszar łączący Europę i Amerykę Północną. Jak zaznaczył, mają tego świadomość zarówno amerykańscy sojusznicy, jak i prezydent USA Donald Trump.

