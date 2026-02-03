Którym politykom Polacy ufają najbardziej? Lider pozostaje niezmienny
52 proc. Polaków wskazało, że spośród polityków najbardziej ufa Karolowi Nawrockiemu. Prezydent utrzymuje swoją pozycję lidera, jednak tuż za nim na podium znajdują się szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef MSZ Radosław Sikorski. CBOS zbadał również, którzy politycy wzbudzają największą nieufność wyborców.
Jak wynika z najnowszego sondażu, prezydent Karol Nawrocki jest jedynym polskim politykiem, któremu ufa więcej niż połowa Polaków (dokładnie 52 proc.). Na drugiej pozycji uplasował się minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który cieszy się zaufaniem 46 proc. Polaków. Podium zamyka zaś szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski z wynikiem 45 proc.
Wiemy również, jak rozkładają się głosy przeciwników poszczególnych polityków. Liderowi PSL nie ufa 27 proc. ankietowanych, a Sikorskiemu - 32 proc.
W pierwszej dziesiątce polityków cieszących się największym zaufaniem Polaków znalazł się również prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (42 proc. - zaufanie, 40 proc. nieufność) oraz premier Donald Tusk, który - choć cieszy się zaufaniem 41 proc. wyborców - częściej wzbudza jednak ich nieufność (46 proc.).
Na kolejnym miejscu uplasował się wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji Krzysztof Bosak, któremu ufa 38 proc. badanych, a 29 proc. stwierdziło, że nie darzy go zaufaniem. Jak zauważa CBOS, Bosak jest najwyżej notowanym politykiem opozycji.
Następny na liście jest były marszałek Sejmu Szymon Hołownia (37 proc. - zaufanie, 38 proc. - nieufność). Kolejne miejsce zajął ex aequo obecny marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i lider Konfederacji Sławomir Mentzen, z wynikiem 33 proc. zaufania. Czarzastemu nie ufa 31 proc. ankietowanych, zaś Mentzenowi 42 proc.
Dziewiąte miejsce zajęła ex aequo marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz były premier Mateusz Morawiecki, z wynikiem 31 proc. zaufania. Odsetek ankietowanych nieufnych wobec Kidawy-Błońskiej wyniósł 29 proc., a wobec Morawieckiego - aż 50 proc.
Ostatnie miejsce w rankingu należy do lidera partii Razem Adriana Zandberga. Politykowi ufa 30 proc. respondentów, zaś 25 proc. zadeklarowało wobec niego nieufność.
Najbardziej i najmniej zaufani politycy. Prezes PiS z rekordowym wynikiem
Nieco mniejsze poparcie respondentów zdobyli minister sprawiedliwości Waldemar Żurek (29 proc. - zaufanie, 24 proc. - nieufność), ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (28 proc. - zaufanie, 15 proc. - nieufność) oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński (26 proc. - zaufanie i 56 proc. nieufności). Kaczyński zajmuje więc pierwsze miejsce w rankingu najmniej godnych zaufania polskich polityków.
Kolejne miejsca w zestawieniu zajęli: minister finansów Andrzej Domański, wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i szef MSWiA Marcin Kierwiński (zaufanie na poziomie 25 proc.). Nie ufa im kolejno: 15 proc., 17 proc. oraz 23 proc. respondentów.
Ranking CBOS zamykają: ministra funduszy i polityki regionalnej, przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (24 proc. - zaufanie, 18 proc. - nieufność) oraz - ex aequo - wicemarszałek Sejmu z PSL Piotr Zgorzelski i europoseł, lider KKP Grzegorz Braun z zaufaniem 22 proc. ankietowanych. Zgorzelskiemu nie ufa 13 proc. badanych, zaś Braunowi 54 proc. Braun zajmuje drugie miejsce w zestawieniu polityków, wobec których badani najczęściej deklarowali nieufność.
Sondaż zrealizowano w dniach 8-20 stycznia na liczącej 938 osób reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z rejestru PESEL (w tym 55,5 proc. metodą CAPI, 26,4 proc. CATI i 18 proc. CAWI).
