Jak wynika z najnowszego sondażu, prezydent Karol Nawrocki jest jedynym polskim politykiem, któremu ufa więcej niż połowa Polaków (dokładnie 52 proc.). Na drugiej pozycji uplasował się minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który cieszy się zaufaniem 46 proc. Polaków. Podium zamyka zaś szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski z wynikiem 45 proc.

Wiemy również, jak rozkładają się głosy przeciwników poszczególnych polityków. Liderowi PSL nie ufa 27 proc. ankietowanych, a Sikorskiemu - 32 proc.

To tym politykom Polacy ufają najbardziej. Nawrocki liderem

W pierwszej dziesiątce polityków cieszących się największym zaufaniem Polaków znalazł się również prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (42 proc. - zaufanie, 40 proc. nieufność) oraz premier Donald Tusk, który - choć cieszy się zaufaniem 41 proc. wyborców - częściej wzbudza jednak ich nieufność (46 proc.).

Na kolejnym miejscu uplasował się wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji Krzysztof Bosak, któremu ufa 38 proc. badanych, a 29 proc. stwierdziło, że nie darzy go zaufaniem. Jak zauważa CBOS, Bosak jest najwyżej notowanym politykiem opozycji.

ZOBACZ: Sąd umorzył sprawę Sławomira Nowaka. Były minister był oskarżony o udział w aferze korupcyjnej

Następny na liście jest były marszałek Sejmu Szymon Hołownia (37 proc. - zaufanie, 38 proc. - nieufność). Kolejne miejsce zajął ex aequo obecny marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i lider Konfederacji Sławomir Mentzen, z wynikiem 33 proc. zaufania. Czarzastemu nie ufa 31 proc. ankietowanych, zaś Mentzenowi 42 proc.

Dziewiąte miejsce zajęła ex aequo marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz były premier Mateusz Morawiecki, z wynikiem 31 proc. zaufania. Odsetek ankietowanych nieufnych wobec Kidawy-Błońskiej wyniósł 29 proc., a wobec Morawieckiego - aż 50 proc.

Ostatnie miejsce w rankingu należy do lidera partii Razem Adriana Zandberga. Politykowi ufa 30 proc. respondentów, zaś 25 proc. zadeklarowało wobec niego nieufność.

Najbardziej i najmniej zaufani politycy. Prezes PiS z rekordowym wynikiem

Nieco mniejsze poparcie respondentów zdobyli minister sprawiedliwości Waldemar Żurek (29 proc. - zaufanie, 24 proc. - nieufność), ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (28 proc. - zaufanie, 15 proc. - nieufność) oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński (26 proc. - zaufanie i 56 proc. nieufności). Kaczyński zajmuje więc pierwsze miejsce w rankingu najmniej godnych zaufania polskich polityków.

Kolejne miejsca w zestawieniu zajęli: minister finansów Andrzej Domański, wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i szef MSWiA Marcin Kierwiński (zaufanie na poziomie 25 proc.). Nie ufa im kolejno: 15 proc., 17 proc. oraz 23 proc. respondentów.

ZOBACZ: Prezydent zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Wybrał trzy tematy

Ranking CBOS zamykają: ministra funduszy i polityki regionalnej, przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (24 proc. - zaufanie, 18 proc. - nieufność) oraz - ex aequo - wicemarszałek Sejmu z PSL Piotr Zgorzelski i europoseł, lider KKP Grzegorz Braun z zaufaniem 22 proc. ankietowanych. Zgorzelskiemu nie ufa 13 proc. badanych, zaś Braunowi 54 proc. Braun zajmuje drugie miejsce w zestawieniu polityków, wobec których badani najczęściej deklarowali nieufność.

Sondaż zrealizowano w dniach 8-20 stycznia na liczącej 938 osób reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z rejestru PESEL (w tym 55,5 proc. metodą CAPI, 26,4 proc. CATI i 18 proc. CAWI).

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni