Ranking, tworzony przez portal Tripadvisor, powstaje w oparciu o opinie i oceny podróżników zbierane przez 12 miesięcy. W edycji na 2026 rok w kategorii "kultura" zwrócono uwagę na bogate dziedzictwo miasta - w tym Zamek na Wawelu, Rynek Główny, Kościół Mariacki czy historyczną dzielnicę Kazimierz.

"Kraków to miasto tętniące pełnią życia kulturalnego. Każdego roku stolica Małopolski gości niemal 100 festiwali oraz innych wydarzeń o międzynarodowej randze" - podkreślono w opisie.

To dało miastu trzecie miejsce. Wyżej od Krakowa uplasowały się jedynie Singapur i Londyn. Stolica Małopolski wyprzedziła tym samym m.in. Rzym oraz Paryż. W pierwszej dziesiątce znalazły się także Edynburg, Hanoi, Budapeszt, Kioto oraz Bali.

Ranking Tripadvisor 2026. Kraków doceniony przez podróżników

Nie tylko kultura przyciąga podróżników. Turyści zwrócili również uwagę na lokalne zaplecze gastronomiczne. Zwrócono uwagę, że w 2019 roku Kraków otrzymał tytuł Europejskiej Stolicy Kultury Gastronomicznej przyznawany przez Europejską Akademię Gastronomii. Portal Tripadvisor podkreślił, że miasto stało się również europejskim centrum "dziedzictwa gastronomicznego".

Stolica Małopolski znalazła się również w rankingu najlepszych miejsc na podróż w pojedynkę, zajmując w nim 24. pozycję. W pierwszej dziesiątce znalazły się m.in.: Dublin, Berlin, Londyn, Santiago (Chile), Edynburg, Nowy Jork, Hanoi, Madryt, Bali i Kapsztad.

