Donald Trump rozmawiał z premierem Indii Narendrą Modim, którego nazwał "jednym ze swoich największych przyjaciół oraz potężnym i szanowanym przywódcą swojego kraju". "Omówiliśmy wiele spraw, w tym handel i wojnę pomiędzy Rosją i Ukrainą. Zgodził się (Modi - red.) zaprzestać kupowania rosyjskiej ropy i kupować znacznie więcej od USA, a potencjalnie także od Wenezueli" - napisał prezydent USA.

Trump o relacjach z Indiami. "Będą jeszcze silniejsze"

Zdaniem Trumpa ruch ten "pomoże zakończyć wojnę w Ukrainie, która toczy się teraz i w której tysiące ludzi ginie każdego tygodnia". Z informacji udostępnionych przez niego na platformie Truth Social wynika, że podczas rozmowy obie strony zgodziły się na zawarcie umowy handlowej w trybie natychmiastowym. Na mocy tego porozumienia Waszyngton ma obniżyć Indiom stawkę celną z 25 do 18 proc.

Jak przekazał lider USA, jego państwo podejmie jednocześnie działania mające na celu obniżenie taryf i barier pozataryfowych wobec Stanów Zjednoczonych. Jak dodał, Modi nie tylko zgodził się importować więcej amerykańskich surowców energetycznych, ale także żywność i technologię.

"Nasze wspaniałe relacje z Indiami będą w przyszłości jeszcze silniejsze. Premier Modi i ja jesteśmy dwojgiem ludzi, którzy działają, czego nie można powiedzieć o większości" podsumował swój wpis prezydent USA.

Indie zastąpią rosyjską ropę tą z Wenezueli?

Wcześniej agencja Reutera przekazała - powołując się swoje na źródła - że ​​Stany Zjednoczone poinformowały Indie o planach wznowienia sprzedaży wenezuelskiej ropy, aby New Delhi mogło zastąpić nią import ropy rosyjskiej. Nie wiadomo jeszcze, czy wenezuelska ropa będzie sprzedawana przez zewnętrzne firmy handlowe, takie jak Vitol lub Trafigura, czy też bezpośrednio przez wenezuelską państwową spółkę naftową PDVSA.

Agencja Reutera przypomniała także, że Indie stały się znaczącym nabywcą rosyjskiej ropy naftowej po tym, jak w 2022 r. Moskwa dokonała pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Na decyzję New Delhi miała wpływ m.in. cena surowca, która znacząco spadła po nałożeniu na Rosję międzynarodowych sankcji gospodarczych.

