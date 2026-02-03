Wyrok ETPCz dotyczy skargi, jaką Nawalny złożył w 2021 roku po jego aresztowaniu w Rosji. Trybunał jednomyślnie stwierdził, że Federacja Rosyjska złamała szereg artykułów zawartych w konwencji - o prawie do życia, prawie do wolności i bezpieczeństwa osobistego oraz o zakazie tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania.

Aleksiej Nawalny został aresztowany na lotnisku w Moskwie 17 stycznia 2021 r., gdy wrócił do Rosji z leczenia w Niemczech po próbie otrucia. Niedługo później najbardziej rozpoznawalny rosyjski opozycjonista został skazany i osadzony w kolonii karnej, gdzie zmarł w lutym 2024 roku.

Rosja naruszyła prawo międzynarodowe. Chodzi o Nawalnego

Jak czytamy w uzasadnieniu wyroku, ETPCz uznał, że pozbawienie Nawalnego wolności w 2021 roku oraz wyrok wydany na niego w 2014 roku były "naruszeniem prawa", a sądy krajowe zignorowały wówczas jego skargi na działania organów władzy. Trybunał już w 2017 roku uznał rosyjski wyrok w sprawie opozycjonisty za sprzeczny z Europejską Konwencją Praw Człowieka.

Nawalny w swojej skardze do trybunału wspominał między innymi o złych warunkach aresztowania, niedostatecznej pomocy lekarskiej i politycznych motywach jego zatrzymania.

Jak wskazuje ETPCz, mimo niemal śmiertelnego otrucia środkiem paralityczno-drgawkowym, do którego doszło na miesiąc przed wyborami do rosyjskiej Dumy w 2020 roku, sądy Federacji Rosyjskiej nie wzięły pod uwagę stanu zdrowia Nawalnego i wyrażanych przez niego obaw o własne życie.

"Co więcej, Nawalny w czasie aresztowania był ofiarą jednocześnie kilku form maltretowania, które traktowane łącznie, świadczyły o systematycznym ignorowaniu jego zdrowia, samopoczucia oraz godności i były równoznaczne z nieludzkim i poniżającym traktowaniem" - uznał Trybunał.

Śmierć Aleksieja Nawalnego. Opozycjonista zmarł w łagrze

Aleksiej Nawalny był postrzegany przez reżim Władimira Putina jako jedno z największych zagrożeń po stronie opozycji. Publicysta demaskował masową korupcję i nadużycia panujące wśród rosyjskich elit, nakręcił film dokumentalny obnażający zamiłowanie do bogactwa Władimira Putina i otwarcie opowiadał się przeciw wojnie w Ukrainie.

Opozycjonista w lutym 2021 roku został skazany na trzy lata pozbawienia wolności. Następnie wyrok przedłużono o dziewięć lat, a potem o kolejne 19. 16 lutego 2024 roku rosyjska służba więzienna przekazała informację o śmierci 47-letniego działacza.

Choć okoliczności, w jakich zmarł Nawalny wciąż nie zostały w pełni wyjaśnione, jego żona Julia Nawalna jesienią 2025 roku przekazała, że badania przeprowadzonych w zachodnich laboratoriach potwierdzają, iż jej mąż ponownie padł ofiarą otrucia.

