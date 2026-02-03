O śmierci pierwszej z ofiar, 56-letniej kobiety, policja została poinformowana w poniedziałek. W mieszkaniu kamienicy przy ul. Malinowej w Łodzi panowały trudne warunki sanitarne, lokal był wychłodzony, a ciało kobiety znajdowało się w łóżku pod grubą warstwą kołder i koców - przekazała aspirant Sowińska.

ZOBACZ: Wykolejenie pociągu towarowego pod Warszawą. Trwa akcja strażaków

Dwa ciała w kamienicy w Łodzi. W przypadku 56-latki policja nie wyklucza udziału osób trzecich

We wtorek po godzinie 13.00 policja otrzymała zgłoszenie o kolejnym ciele odnalezionym w kamienicy przy Malinowej. Zmarł 55-letni mężczyzna. Ponownie o śmierci poinformowali pracownicy MOPS.





ZOBACZ: Nawet 8 stopni ciepła już wkrótce. Szykuje się nagły zwrot w pogodzie

Okoliczności zgonu były podobne do tych, w których odeszła 56-latka - mieszkanie było wychłodzone, a ciało zostało odnalezione w łóżku.

Policja nie ma wątpliwości, że przyczyną śmierci mężczyzny było wychłodzenie, jednak w przypadku kobiety służby nie wykluczyły udziału osób trzecich. Przyczynę śmierci wyjaśni sekcja.

Co najmniej 42 osoby zmarły z powodu mrozu. Policja apeluje o uważność

Policja apeluje, aby nie pozostawać obojętnym na los osób zagrożonych wychłodzeniem. "Informujmy odpowiedzialne służby za każdym razem, kiedy widzimy, że ktoś może być narażony na wychłodzenie organizmu. Zainteresowanie i jeden telefon może uratować komuś życie" - podała Komenda Miejska Policji w Łodzi.

Policja poinformowała we wtorek, że z powodu wychłodzenia zmarły do listopada 42 osoby. "Najbliższe dni również zapowiadają się mroźnie, dlatego wykażmy się czujnością i człowieczeństwem" - apelują służby

ZOBACZ: Uratował całą rodzinę. Służby o "nadludzkim" wyczynie 13-latka

W całym kraju policjanci kontroluję miejsca, w których schronienia mogły szukać osoby w kryzysie bezdomności. MSWiA rozdysponowało w tym celu 8,5 tys. funkcjonariuszy, towarzyszą im strażnicy miejscy.

"Policjanci systematycznie sprawdzają m.in. pustostany, ogródki działkowe, okolice dworców, kanały ciepłownicze oraz inne miejsca, w których osoby w kryzysie bezdomności szukają schronienia" - przekazało MSWiA.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni