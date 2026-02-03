Do wypadku doszło na A1 w kierunku Katowic na wysokości wsi Skoszewy (na 298 kilometrze A1) nieopodal Łodzi. Jadący lawetą uderzył w stojący na poboczu samochód ciężarowy. Ranna została jedna osoba.

- Kierowca lawety jadący autostradą na południe uderzył w stojący na poboczu samochód ciężarowy. Na miejscu pracują trzy zastępy straży pożarnej i policja. Trwa usuwanie skutków tego wypadku - powiedział dyżurny KW PSP w Łodzi.

Autostrada A1 zablokowana. Służby zalecają zjazd na węźle Łódź Północ lub Piątek

Rozbite pojazdy i działania służb ratunkowych i drogowych zablokowały ruch na A1 na obu pasach.

Odcinek A1 w kierunku Katowic od Strykowa (węzeł Łódź Północ) do węzła Brzeziny na wschodniej obwodnicy Łodzi był zamknięty - poinformowała łódzka GDDKiA.

Przed godz. 19.30 dyżurny GDDKiA potwierdził Polsat News, że ruch na A1 został wznowiony.

