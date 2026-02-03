Groźny wypadek na A1. Laweta uderzyła w ciężarówkę, jedna osoba jest ranna

Polska

Jedna osoba została ranna w zderzeniu samochodu ciężarowego i lawety na autostradzie A1 w okolicach Łodzi. Między węzłami Łódź Północ i Brzeziny kierowca lawety uderzył w stojącą na poboczu ciężarówkę. Autostrada była zablokowana, zaczął tworzyć się wielokilometrowy korek. Po godzinie 19.00 GDDKiA przekazała, że utrudnienia zostały zlikwidowane

Uszkodzona czerwona laweta i niebieska ciężarówka po wypadku na autostradzie A1.
GDDKiA Łódź
Wypadek na A1. Utrudnienia dla kierowców w kierunku Katowic

Do wypadku doszło na A1 w kierunku Katowic na wysokości wsi Skoszewy (na 298 kilometrze A1) nieopodal Łodzi. Jadący lawetą uderzył w stojący na poboczu samochód ciężarowy. Ranna została jedna osoba.

 

- Kierowca lawety jadący autostradą na południe uderzył w stojący na poboczu samochód ciężarowy. Na miejscu pracują trzy zastępy straży pożarnej i policja. Trwa usuwanie skutków tego wypadku - powiedział dyżurny KW PSP w Łodzi.

Autostrada A1 zablokowana. Służby zalecają zjazd na węźle Łódź Północ lub Piątek

Rozbite pojazdy i działania służb ratunkowych i drogowych zablokowały ruch na A1 na obu pasach.

 

Odcinek A1 w kierunku Katowic od Strykowa (węzeł Łódź Północ) do węzła Brzeziny na wschodniej obwodnicy Łodzi był zamknięty - poinformowała łódzka GDDKiA.

 

Przed godz. 19.30 dyżurny GDDKiA potwierdził Polsat News, że ruch na A1 został wznowiony.

 

 

 

PAP
