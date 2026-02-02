Zmiany w dowództwie wojska. Nowy szef DORSZ

O mianowaniu gen. bryg. Jarosława Chojnackiego na stanowisko Szefa Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowano w poniedziałek. Przekazano mu wówczas "serdeczne gratulacje" oraz "wyrazy pełnego zaufania" w związku z objęciem nowej funkcji.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w poniedziałkowym komunikacie, że Chojnacki będzie odpowiedzialny za "dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa państwa", a także za "budowanie efektywnej współpracy - zarówno wewnątrz Dowództwa Operacyjnego, jak i z partnerami krajowymi oraz sojuszniczymi".

Gen. bryg. Jarosław Chojnacki nowym Szefem Sztabu Dowództwa Operacyjnego RSZ

Dowództwo złożyło nowemu szefowi Sztabu życzenia "powodzenia w realizacji powierzonych zadań, trafnych decyzji oraz satysfakcji płynącej ze wspólnej służby na rzecz bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej". Decyzję o wyznaczeniu gen. bryg. Jarosława Chojnackiego szefem Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych podjął minister obrony narodowej wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Dowództwo Operacyjne RSZ jest głównym organem dowodzenia, odpowiedzialnym za dowodzenie operacyjne Siłami Zbrojnymi, przekazanymi w jego podporządkowanie. Jednostka odpowiada za planowanie i dowodzenie wojskami oraz przydzielonymi elementami pozamilitarnymi w operacjach pokojowych, ratowniczych oraz humanitarnych.

Akt mianowania trafił do gen. bryg. Chojnackiego 23 stycznia, wraz z siedmioma innymi oficerami, powołanymi na różne funkcje. Jarosław Chojnacki był wcześniej m.in. zastępcą szefa sztabu DORSZ ds. operacyjnych.

Balony przemytnicze z Białorusi. Dowództwo Operacyjne RSZ reaguje

W ostatnich dniach przed Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych stoją różnorodne wyzwania związane z dbaniem o bezpieczeństwo Polski. W poniedziałek jednostka poinformowała, że minionej nocy polska przestrzeń ponownie została naruszona przez "obiekty o charakterze balonów", które nadleciały z Białorusi.

To kolejny tego typu incydent w ostatnich dniach. Z wcześniejszych komunikatów wynika, że były to balony przemytnicze. Zdaniem służb tego typu zdarzenia wpisują się w działania o charakterze hybrydowym.

Dwaj Polacy w najwyższych strukturach UE i NATO. Stanowiska obejmą jesienią

To kolejne wielkie awanse w ostatnich dniach. W czwartek Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował, że dwóch polskich oficerów obejmie ważne stanowiska w strukturach Unii Europejskiej i NATO. Poinformowano wówczas, że 1 września 2026 roku gen. bryg. Jarosław Mokrzycki zostanie dyrektorem do spraw operacyjnych w Sztabie Wojskowym UE.

Ważne stanowisko obejmie również płk. Mirosław Postołowicz, który od 1 października będzie dyrektorem Jednostek Wsparcia Łączności w Agencji NATO do spraw Łączności i Informatyki.

