Zełenski w sytuacji zugzwangu? Jednoznaczne oświadczenie rosyjskiego MSZ

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w odpowiedzi na pytania agencji TASS, stwierdziło, że każda próba rozmieszczenia wojsk państwa trzeciego na terytorium Ukrainy będzie przez Rosję odbierane jako zagrożenie.

"Rozmieszczanie na Ukrainie jednostek wojskowych, obiektów wojskowych, magazynów i innej infrastruktury państw zachodnich jest dla nas nie do przyjęcia" - poinformowało ministerstwo.

Według stanowiska Kremla działania, które dotąd omawiane były w kontekście operacji koalicji chętnych i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, "będzie kwalifikowana jako zagraniczna interwencja stanowiąca bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa Rosji".

Rosyjski MSZ: Zełenski znalazł się w pozycji zugzwangu

Rosyjska propaganda porównuję sytuację Zełenskiego do pozycji szachowej zugzwangu, w którym każdy ruch doprowadzi do pogorszenia stanu gry.

"Oznacza to rozmieszczenie na jej terytorium 'sił wielonarodowych', które członkowie tzw. koalicji chętnych będą musieli utworzyć, aby wesprzeć 'odbudowę' Sił Zbrojnych Ukrainy i zapewnić 'powstrzymanie' Rosji po zakończeniu działań wojennych" - podał resort.

"Mówimy o stworzeniu bastionu do dalszej walki z Rosją" - przekazało ministerstwo.

Zełenski: Dokument gwarancyjny jest gotowy

W poniedziałek Zełenski poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że spotkał się z delegacją, która weźmie udział w kolejnym etapie rozmów trójstronnych. Prezydent Ukrainy podkreślił, że kluczową rolę w rozmowach mają odegrać gwarancje bezpieczeństwa.

"Uważamy, że dwustronny dokument gwarancyjny bezpieczeństwa ze Stanami Zjednoczonymi jest kompletny i oczekujemy dalszych merytorycznych prac nad dokumentami dotyczącymi odbudowy i rozwoju gospodarczego" - przekazał Zełenski.

