Do zdarzenia doszło na autostradzie A2 na wysokości miejscowości Kowalewek w województwie wielkopolskim w powiecie konińskim. Mł. bryg. Sebastian Andrzejewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie wskazał w rozmowie z polsatnews.pl, że zdarzenie miało miejsce na 254. kilometrze drogi w kierunku Warszawy.

ZOBACZ: Groźnie w Tatrach. Snowboardzista miał wypadek, TOPR nie mogło wysłać śmigłowca

- Doszło tam do zdarzenia dwóch samochodów ciężarowych. W wyniku tego zdarzenia jeden pojazd się zapalił, na drogę wylała się ropa - poinformował rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie.

Wypadek na autostradzie A2. Zapaliła się ciężarówka

Mł. bryg. Andrzejewski poinformował dodatkowo, że w wyniku tego zdarzenia nikt nie ucierpiał. - Kierowcy ciężarówek opuścili pojazdy o własnych siłach przed przybyciem strażaków, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - dodał, informując, że na miejscu nadal pracują strażacy.

ZOBACZ: Arktyczne mrozy w Polsce. Rząd ostrzega przed "najzimniejszą nocą"

Jak ustalił polsatnews.pl, obecnie trwają prace mające na celu dogaszenie pożaru. Mł. bryg. Andrzejewski przekazał, że po ustaleniu źródła ognia strażacy przystąpili do pracy z wykorzystaniem wody gaśniczej. Z powodu wykorzystywanych środków na drodze panują trudne warunki.

- Strażacy wykorzystali wodę gaśniczą, na miejscu zrobiło się lodowisko z uwagi na niskie temperatury - wskazał rzecznik konińskiej straży pożarnej, informując, że nie jest w stanie wskazać, kiedy zakończą się działania gaśnicze.

Zderzenie ciężarówek na A2. Utrudnienia na autostradzie

Informację o wypadku potwierdziła polsatnews.pl również asp. Sylwia Król z Komendy Miejskiej Policji w Koninie, która poinformowała, że początkowo autostrada A2 była całkowicie zablokowana w obu kierunkach - zarówno w stronę Warszawy, jak i Poznania. Po godz. 10:30 pojawiła się informacja, że przywrócono ruch jednym pasem w kierunku stolicy Wielkopolski.

ZOBACZ: Rozgniewani mieszkańcy zablokowali zakopiankę. Boją się o swoje domy

Jak wskazała asp. Król, "samochody osobowe zostały wyprowadzone" z miejsca zdarzenia. Pojazdy ciężarowe nadal stoją w zatorze. Dla kierowców osobówek został wytoczony objazd na węźle Sługocin.

Komenda Miejska Policji w Koninie w wydanym komunikacie zaapelowała od kierowców o "bezwzględne stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy oraz wybieranie tras alternatywnych".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni