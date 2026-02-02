W opublikowanym komunikacie CBŚP zaznaczono, że zatrzymanie Ralfa G. zostało przeprowadzone na polecenie Prokuratury Okręgowej w Kielcach oraz na wniosek strony amerykańskiej. Rzecznik prasowy komendanta CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski przekazał w poniedziałek, że do zatrzymania doszło na terenie województwa świętokrzyskiego.

Ralf G. zatrzymany. Przestępstwa przy kontraktach na rzecz NATO i USA

Ralf G. jest podejrzewany w sprawie karnej prowadzonej przez stronę amerykańską, dotyczącej oszustw oraz łapownictwa czynnego i biernego przy realizacji kontraktów na rzecz NATO oraz rządu Stanów Zjednoczonych.

Mężczyzna posiada obywatelstwa polskie i niemieckie. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili przeszukania w budynkach i pomieszczeniach, z których korzystał zatrzymany. W trakcie przeszukań zabezpieczono m.in. należący do mężczyzny sprzęt elektroniczny. Służby szukały przedmiotów wskazanych w postanowieniu prokuratury.

Asystowali funkcjonariusze Federalnego Biura Śledczego

W działaniach polskich mundurowych asystowali funkcjonariusze Federalnego Biura Śledczego (FBI) oraz Wojskowej Służby Śledczej Departamentu Obrony USA (DCIS), w ramach międzynarodowej pomocy prawnej.

Wobec podejrzewanego o międzynarodowe przestępstwa korupcyjne mężczyzny prowadzona jest procedura ekstradycyjna do Stanów Zjednoczonych.

