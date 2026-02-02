Z komunikatu DORSZ wynika, że obiekty nadleciały z kierunku Białorusi. Zaznaczono jednak, że skala incydentów hybrydowych strony białoruskiej była "wyraźnie mniejsza w porównaniu z poprzednimi nocami", a współpraca Sił Zbrojnych RP ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa pozwala tym służbom na "szybką reakcję, w tym przejęcia obiektów i zatrzymania osób podejrzanych o te incydenty".

"Loty obiektów były monitorowane i nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego ani obywateli RP. Siły Zbrojne RP pozostają w gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej" – zapewniono.

Obiekty z Białorusi. Kolejny incydent w polskiej przestrzeni powietrznej

To już kolejny w ostatnich dniach incydent z obiektami wlatującymi do Polski z Białorusi. Z wcześniejszych komunikatów wynika, że były to balony przemytnicze. Zdaniem służb tego typu zdarzenia wpisują się w działania o charakterze hybrydowym.

W 2025 roku Podlaski Oddział Straży Granicznej odnotował 135 zdarzeń związanych z przemytem papierosów przy użyciu balonów. Szacunkowa wartość przemycanego towaru wyniosła prawie 3,5 mln zł.

Duża liczba obiektów identyfikowanych jako "najprawdopodobniej balony przemytnicze" wleciała do Polski w wigilijną noc. Wojsko informowało wówczas o kilkudziesięciu obiektach, które zostały później odnalezione na terenie województw podlaskiego i lubelskiego.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego oceniało wtedy, że wloty obiektów z terenu Białorusi mogły być prowokacją "pod przykryciem działania przemytniczego". Jak wyjaśniono we wpisie na X, mógł na to wskazywać "masowy charakter naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, jego wystąpienie w szczególnym czasie świątecznym, ocena aktywności rosyjskiego samolotu na Bałtyku, a także fakt, że do podobnych zdarzeń dochodziło w ostatnim czasie na Litwie".

