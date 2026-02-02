Zgłoszenie o wypadku trafiło do policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach tuż po godzinie 18. Do zdarzenia doszło na ulicy Targowej w Czersku (woj. pomorskie).

Jak wynika ze wstępnych ustaleń służb, kierowca volkswagena stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego wjechał na chodnik i potrącił spacerujących nim 32-letnią kobietę i kilkuletnie dziecko.

Sprawca wypadku nie udzielił poszkodowanym pomocy. Mężczyzna porzucił auto w miejscu, do którego doszło do wypadku i uciekł.

Pomorskie. Pijany kierowca potrącił kobietę z dzieckiem

Po przybyciu służb ratunkowych poszkodowane osoby przewieziono do szpitala. Dziecko do placówki przetransportował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na razie nie wiadomo, czy ich życiu zagraża niebezpieczeństwo.

Dzięki sprawnym działaniom funkcjonariuszy, szybko ustalono, gdzie udał się kierowca. Mężczyznę zatrzymano. Policjanci z KPP w Chojnicach przekazali, że sprawcą zdarzenia jest 25-latek mieszkający w Czersku.

ZOBACZ: Dron spadł na polską jednostką wojskową. 70 m od magazynu uzbrojenia

To jednak nie koniec zabronionych czynów, jakich dopuścił się kierowca. "Badanie stanu trzeźwości wykazało u niego blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie" - przekazała w komunikacie KPP w Chojnicach.

Policjanci wciąż badają szczegóły dotyczące wieczornego zdarzenia. Na miejscu trwają czynności z udziałem śledczych.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni