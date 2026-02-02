Wielka awaria w Trójmieście. Tysiące ludzi bez ogrzewania

Powodem awarii jest nieszczelność jednego z jedenastu urządzeń elektrociepłowni w Gdańsku. Chodzi o kocioł blokowy, który - mimo że elektrociepłownia cały czas pracuje - wpływa na zaniżenie parametrów. Oznacza to, że kaloryfery nie będą działały w pełni sprawnie i w mieszkaniach będą panować niższe temperatur (ok. 15-18 stopni Celsjusza). Przywrócenie działania nieszczelnego obiektu elektrociepłowni jest planowane w środę 4 lutego.

Władze Gdańska zapowiedziały, że w przyszłości planowane są inwestycje, które pozwolą przygotować się na podobne sytuacje w woj. pomorskim. Jak zaznaczono, w ostatnich latach nie występowały tak niskie temperatury.

Na konferencji prasowej przedstawiciele władz miejskich poinformowali, że 12 szkół publicznych w Gdańsku posiada swoje własne źródła zasilania ciepła i zajęcia w tych placówkach nie zostaną zawieszone. W przypadku innych placówek zostają wprowadzone okresowe zasady. Do czwartku w szkołach ponadpodstawowych zajęcia będą odbywać się zdalnie.

W szkołach podstawowych zostanie zorganizowana opieka dla dzieci w salach świetlicowych. Przedszkola i żłobki mają funkcjonować normalnie. Tam gdzie temperatury będą niewystarczające, zostaną dostarczone dodatkowe źródła ciepła. W mieście wprowadzono możliwość wypożyczenia grzejnika w siedzibie Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

W Sopocie, który również doświadcza skutków awarii, zostaną wstrzymane zajęcia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

