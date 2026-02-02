Węgry zaskarżyły przed TSUE rozporządzenie wdrażające strategię REPowerEU, która częściowo wjedzie w życie we wtorek - podała agencja MTI. Jednym z elementów REPowerEU jest objęcie wszystkich państw Unii Europejskiej zakazem importu gazu z Rosji.

- Chciałbym jasno powiedzieć, że z perspektywy Węgier istnieją tylko droższe i mniej niezawodne rozwiązania. Bez rosyjskiej ropy naftowej i gazu ziemnego nie da się zagwarantować bezpieczeństwa energetycznego kraju ani utrzymać efektów obniżki rachunków za media - powiedział szef węgierskiej dyplomacji.

Węgry zaskarżyły zakaz importu gazu z Rosji przed TSUE. "Będziemy chronić naród węgierski"

Według Szijjártó Bruksela złamała europejskie prawo, bo zakaz importu surowców może zostać w Unii wprowadzony tylko w drodze sankcji, co wymagałoby jednomyślności. W ocenie szefa węgierskiej dyplomacji REPowerEU to "środek podszywający się pod politykę handlową".



Węgierski rząd zajął stanowisko, według którego zakaz importu rosyjskiego gazu godzi w obowiązującą w UE "zasadę solidarności energetycznej" oraz narusza suwerenność państw w wyborze dostawców.

- Będziemy chronić naród węgierski, będziemy chronić węgierskie rodziny i nie pozwolimy Brukseli zablokować obniżki rachunków za media - powiedział Szijjártó.

Rząd uzależnia obniżki rachunków od zwycięstwa w wyborach "Koszty mediów wzrosłyby trzykrotnie"

Polityk przekazał agencji MTI, że przedsięwzięte przez rząd środki będą skuteczne tylko wtedy, jeśli w kwietniowych wyborach parlamentarnych wygra partia Fidesz. Dalsze rządy Wiktora Orbána mają być jedyną szansą na spełnienie obietnicy obniżek rachunków.

- Ten pozew musi więc zostać rozstrzygnięty. Aby jednak go rozstrzygnąć, musimy wygrać wybory - powiedział minister.



- Gdyby druga strona wygrała wybory, ten pozew nie zostałby rozstrzygnięty, a koszty mediów wzrosłyby trzykrotnie. Radzę, żebyśmy tego nie próbowali - dodał Szijjártó.

