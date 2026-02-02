"Policjanci po przeanalizowaniu zebranych materiałów w postępowaniu o wykroczenie ustalili, że doszło do popełnienia wykroczenia" - informuje Małopolska Policja w komunikacie. Chodzi o sytuację podczas wywiadu w programie youtubowym "Duży w Maluchu", kiedy Waldemar Żurek prowadził samochód i nie ustąpił pierwszeństwa pieszej.

Sprawa ma zostać sfinalizowana w sobotę. Minister sprawiedliwości zgodził się zrzec immunitetu i przyjąć mandat karny.

W sprawie wykroczenia funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podjęli działania z urzędu 27 stycznia. Zareagowali, gdy w sieci pojawiło się nagranie z jazdą ministra, podczas udzielania wywiadu.

- Nie ma świętych krów. To dotyczy także mnie - komentuje sam Żurek, w rozmowie z PAP. Dodał, że błędy popełnia każdy. - Ważne, by była refleksja i słowo przepraszam. Osoby publiczne powinny w takich sytuacjach dawać przykład zachowania - podkreśla minister.

Waldemar Żurek był gościem w programie, w którym Filip Nowobilski zaprasza swoich gości do Fiata 126p. Część pytań zadaje, kiedy samochód prowadzi zaproszona osoba.

Jeżeli miało miejsce wykroczenie, nie uchylam się od odpowiedzialności. https://t.co/XxOCsuGpAq — Waldemar Żurek (@w_zurek) January 26, 2026

Autor programu w pewnym momencie przerwał wypowiedź ministra i zwrócił uwagę na kobietę, która zbliżyła się i weszła na pasy w czasie, kiedy Żurek odpowiadał na pytanie. Zwrócił też uwagę na jej bezpieczeństwo. Polityk odparł, że "pani była jeszcze daleko" oraz że "jeździ naprawdę bezpiecznie". Potem dodał, że "musimy się bardzo pilnować", kiedy ktoś wchodzi na pasy.

Kiedy nagranie trafiło do sieci, minister oświadczył, że "zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym obowiązują wszystkich. Ostateczna ocena należy jednak do Policji. Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. Jeżeli miało miejsce wykroczenie, nie uchylam się od odpowiedzialności".

Mandat dla ministra sprawiedliwości

Zgodnie z przepisami pieszy ma pierwszeństwo zarówno kiedy jest na przejściu, jak i wtedy, gdy wchodzi na pasy. Kierowca, który zbliża się do pasów, powinien zwolnić i być gotowy do zatrzymania się.

Żurkowi za nieustąpienie pierwszeństwa grozi mandat w wysokości 1,5 tys. zł oraz 15 punktów karnych. Jeśli jednak kierowca popełnił takie samo wykroczenie ponownie w ciągu dwóch lat, mandat będzie dwukrotnie wyższy.

