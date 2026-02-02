- Prezydent (Donald Trump) mówi jasno od początku, tak samo jak przed operacją Midnight Hammer, że Iran nie będzie miał zdolności nuklearnych. Więc mogą albo negocjować na tym odcinku, albo mamy inne opcje, dlatego istnieje ministerstwo wojny - powiedział Hegseth.

Operacja Midnight Hammer, do której nawiązał amerykański minister obrony, odbyła się latem 2025 r. i polegała na zaatakowaniu przez amerykańskie siły irańskich instalacji nuklearnych w czasie, gdy naloty na Iran prowadził także Izrael.

Rozmowy w sprawie porozumienia nuklearnego między Stanami Zjednoczonymi a Iranem mają ruszyć w najbliższy piątek.

USA przestrzegają Iran. W tle porozumienie nuklearne

Szef Pentagonu zapytany o możliwość powtórzenia amerykańskiej ofensywy, zaznaczył, że Trump "nie chce iść tą drogą (...), ale naszym zadaniem jest to, byśmy byli gotowi i oczywiście jesteśmy, jesteśmy bardziej niż gotowi". Jak dodał, ostateczny kształt porozumienia zależy w dużej mierze od nastawienia delegacji Iranu.

Hegseth zapewnił w rozmowie z dziennikarzami, że prezydent Trump "jest zaangażowany na rzecz pokoju, porozumienia, jeśli Iran na poważnie podchodzi do zawarcia porozumienia".

To już kolejny zdecydowany komentarz Hegsetha w sprawie napięć wokół USA i Iranu. Pod koniec stycznia szef Pentagonu przekonywał, że Iran nie powinien dążyć do uzyskania potencjału nuklearnego. "Będziemy gotowi spełnić wszystkie oczekiwania prezydenta wobec Departamentu Wojny" - mówił wówczas Hegseth.

Trump w styczniu wielokrotnie groził Iranowi interwencją, w tym atakiem militarnym. Amerykański przywódca początkowo zapowiadał, że ewentualna operacja będzie reakcją na krwawe stłumienie protestów społecznych przez irański reżim. W ostatnich dniach w swoich wypowiedziach skupił się jednak na irańskim programie nuklearnym.

Prezydent USA kilkakrotnie deklarował, że jest gotowy do rozmów z Teheranem o porozumieniu w tej sprawie. Równocześnie ponawiał groźby ataku, jeżeli negocjacje nie potoczą się po jego myśli. Wznowienie rozmów o porozumieniu nuklearnym między USA a Iranem jest zaplanowane na piątek w Stambule.

Iran zapowiedział jednak, że w przypadku agresji odpowie atakiem na amerykańskie instalacje wojskowe w regionie.

