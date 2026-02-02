Trzy dni do wygaśnięcia New START. Miedwiediew: Zegar zagłady tyka

Świat

- Nie chcę mówić, że to od razu oznacza wybuch wojny nuklearnej, ale i tak powinno to wszystkich zaniepokoić - stwierdził Dmitrij Miedwiediew o wygaśnięciu traktatu New START. Układ o kontroli zbrojeń jądrowych przestanie obowiązywać 5 lutego. Według byłego prezydenta Rosji "jest oczywiste, że zegar zagłady musi przyspieszyć".

Wieża Kremla z czerwoną gwiazdą i startująca rakieta.
PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV / AP / Defense Ministry Press Service
Dmitrij Miedwiediew przestrzega przed brakiem ograniczeń w zbrojeniach

Reuters opublikował w poniedziałek nową część rozmowy z Dmitrijem Miedwiediewem. Wiceszef Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

i były prezydent udzielił wywiadu również agencji TASS i blogerowi wojennemu WarGonzo. Z mediami rozmawiał w podmoskiewskiej rezydencji.

 

Rosyjski polityk stwierdził, że jeśli traktat New START wygaśnie bez ustanowienia nowej umowy, największe mocarstwa nuklearne po raz pierwszy od początku lat 70. nie będą miały żadnych ograniczeń w zbrojeniach.

Miedwiediew o New START: Zegar zagłady tyka

Nową umowę START podpisano w czasach administracji Baracka Obamy i rządów Miedwiediewa w 2010 roku. Ograniczała liczbę głowic nuklearnych po każdej stronie do 1550. Traktat ma wygasnąć 5 lutego. Jak zaznacza Reuters, Władimir Putin zaproponował przedłużenie obowiązywania umowy o kolejny rok, ale oficjalnej odpowiedzi ze strony Waszyngtonu nie ma.

 

- Nie chcę mówić, że to od razu oznacza katastrofę i wybuch wojny nuklearnej, ale i tak powinno to wszystkich zaniepokoić" - komentuje Miedwiediew. "Zegar zagłady tyka i oczywiste jest, że musi przyspieszyć - dodał były prezydent Rosji.

 

Reuters podkreśla, że słowa Miedwiediewa odzwierciedlają poglądy radykałów w rosyjskich elitach.

Donlad Trump: Jeśli wygaśnie, to wygaśnie

Prezydent USA w styczniu zasugerował, że pozwoli na wygaśnięcie New START. - Jeśli wygaśnie, to wygaśnie - mówił Donald Trump w rozmowie z "New York Times". "Po prostu zawrzemy lepsze porozumienie" - stwierdził dalej.

 

Kolejne traktaty o kontroli zbrojeń były kluczowe nie tylko ze względu na ograniczenie arsenałów nuklearnych. Stały się też sposobem na zwiększenie zaufania między mocarstwami posiadającymi broń jądrową.

 

- Gdy jest porozumienie, istnieje zaufanie. Ale gdy nie ma porozumienia, oznacza to, że zaufanie zostało wyczerpane - skomentował Miedwiediew w wywiadzie.

 

Dodajmy, że w 2023 roku Putin zawiesił członkostwo Rosji w umowie New START. Argumentował to wsparcie Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy.

 

Jakub Krzywiecki / polsatnews.pl
BROŃ JĄDROWAKONTROLA ZBROJEŃNEW STARTROSJAŚWIATUSA

