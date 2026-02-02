Najwięcej spośród 382 ofiar strzelanin w ostatnich latach zginęło w 2022 roku, gdy od kul zmarły 62 osoby. W 2024 r. oraz 2025 r. zastrzelone zostały po 44 osoby. Statystyki za miniony rok obejmują ofiary masakry w szkole w Oerebro, gdzie zginęło 11 osób, w tym sprawca, który odebrał sobie życie.

Nowe dane ze Szwecji. W styczniu nie odnotowano ofiar

Do tragicznych wydarzeń w Oerebro odniósł się premier Szwecji Ulf Kristersson, który podkreślił że była to "najgorsza masowa strzelanina w historii" kraju.

- Trudno pojąć skalę tego, co się wydarzyło (...) Byliśmy świadkami brutalnej i śmiertelnej przemocy wobec zupełnie niewinnych ludzi - stwierdził. Według danych przekazanych przez telewizję SVT, pozwolenie na broń w Szwecji posiada ponad pół miliona osób.

Masakra w szkole i wysokie statystyki ofiar strzelanin skłoniły szwedzkie władze do podjęcia działań mających zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców.

Szwedzkie reformy "przynoszą efekty". Widoczna zmiana statystyk

- Rezultaty w dużym stopniu przyniosły praca obecnego rządu i policji, ale zasługi ma w tym również poprzedni rząd, który wiele zrobił w kwestii przepisów, zwiększenia zasobów i nowych narzędzi dla policji - mówił kryminolog Manne Gerell w rozmowie z "Aftonbladet" i dodał, że "reforma prawa zaczyna przynosić efekty".

W ostatnich latach rząd zaostrzył kary, zwiększył uprawnienia policji, a także umożliwił konfiskatę majątków pochodzących z nieujawnionego źródła. Media pisały m.in. o zajęciu przez służby willi pod Sztokholmem o wartości 1,8 mln euro.

Zdaniem Gerella inny czynnik wpływający na poprawę bezpieczeństwa to działania służb, które doprowadziły do ujęcia wielu przestępców.

- W ostatnim czasie wielu wysoko postawionych członków gangów zostało zatrzymanych za granicą, skąd zlecali wyroki śmierci na swoich przeciwników – powiedział.

