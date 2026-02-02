Domański spotkał się w poniedziałek w Warszawie ze swoim niemieckim odpowiednikiem. Wicekanclerz i minister finansów Lars Klingbeil uczestniczył we wspólnej konferencji prasowej obu polityków.

- Czas europejskiej bezczynności dobiegł końca. Nowe inicjatywy, w których wspólnie uczestniczymy z Niemcami są tego jednoznacznym dowodem. Razem bierzemy odpowiedzialność za ożywienie gospodarcze w Europie. Polska to dziś 20. największa gospodarka świata - zaznaczył Andrzej Domański.

Domański o UE: Zdjąć gorset regulacji

Minister finansów podkreślił również, że Polska i Niemcy to nie tylko ważne rynki dla każdego z państw, ale mają znaczenie również dla całej Unii Europejskiej.

- Potrzebujemy przyspieszenia, poprawy konkurencyjności europejskiej, gospodarki. (...) Potrzebny jest dodatkowy impuls. Polska i Niemcy są gotowe, aby taki impuls tworzyć i aby tworzyć polityki gospodarcze, dzięki którym Europa będzie z powrotem hegemonem gospodarczym, a nie regulacyjnym - mówił dalej.

Domański wskazał, że konieczne jest "zdjęcie gorsetu regulacji" i upraszczanie prawa. Dodał, że siłą Unii jest wspólny rynek i 500 mln konsumentów oraz doskonałe uczelnie wyższe. - Na tym jesteśmy w stanie wspólnie budować siłę europejskiej gospodarki - podkreślił szef resortu finansów.

